ماذا تعرف عن بطاريات الهواتف الذكية؟

رؤية

ربما تبدو عملية شحن الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب من الأمور البسيطة، لكن فى الحقيقة هناك الكثير مما يجرى لكن لا يعرفه الجميع، وفيما يلى نرصد بعض المعلومات حول عملية شحن بطاريات الأجهزة الذكية كما يلى:

– ما هى الرموز الموجودة على البطارية؟

غالبا تمتلك جميع البطاريات سواء لأجهزة اللابتوب أو الهواتف الذكية أو حتى الأجهزة لوحية بعض الرموز المطبوعة عليها والتى لا يعرف معناها الكثيرين، إلا أنها فى الحقيقة تكشف عن مواصفات مدخلات ومخرجات الطاقة “بغض النظر عن معلومات وتفاصيل التصنيع”، حيث تكون المدخلات عادة AC أو تيار متردد وتتراوح بين 100 إلى 240 فولت، أما بجانب الإخراج فيظهر رمز 5V ومعدل تدفق الشحنة الكهربائية، أما الجهد الكهربائى فيختلف طبقا لنوع الشحن.

* هل 10,000mAh تعنى حقا أن قدرة “الباور بانك” 10,000mAh ؟

تقاس قدرات الطاقة للباور بانك بـmAh أو كمية الكهرباء التى يمكنها استيعابها، لكن ينبغى ملاحظة أن وجود باور بانك بقدرة 10،000mAh قد لا يمكنه شحن هاتف ببطارية 2،000mAh خمس مرات بشكل كامل، وذلك لأن بعض قدرات الباور بانك يتم فقدانها فى عملية الشحن.

– ماهى الأنواع المختلفة للشحن السريع؟

مع تطور الهواتف الذكية وتطور قدراتها أصبح عمر البطارية من الأمور المهمة للغاية، وفى نفس الوقت هناك الكثير من المستخدمين الذين يرغبون فى الحصول على هاتف أرق وأخف وزنا، مما يعنى أن البعض لا يرغب فى بطارية كبيرة الحجم، وهو الأمر الذى تسبب فى ظهور ميزة الشحن السريع، وذلك لشحن البطارية فى وقت أقل وبنسبة أكبر، وقد أطلقت العديد من الشركات مثل هذه التكنولوجيا والتى اختلفت أسمائها من شركة لأخرى مثل turbo أو rapid أو fast وهى جميعها توفر نفس الأمر، وهى تحتاج إلى بطارية ذات جودة عالية، ودائرة خاصة لتنظيم عملية الشحن، وشاحن قوى يمكنه تغيير الجهد الكهربائى خلال عملية الشحن نفسها.

– هل البطاريات الكبيرة تعنى مدة شحن أطول؟

من الأمور الخاطئة التى يعتقدها البعض أنه كلما زادت قوة البطارية كلما زاد معدل بقائها، فلا يعلم الكثيرون أن الهواتف القديمة التى كان يمكنها العمل لعدة أيام كانت تستخدم بطاريات بسعة 900mAh فقط، حيث إن نوع الشاشة وقدرة المعالج وغيرها من الأمور هى العوامل الرئيسية التى تؤثر على معدل استهلاك البطارية الخاصة بالمستخدم، لذلك قد نجد هاتف ذو بطارية 2,000mAh يمكنه البقاء لفترة أطول من هاتف ببطارية 3,000mAh أو أكثر.

– هل يجب ترك الهاتف فى الشاحن بعد اكتمال عملية الشحن؟

من الشائعات التى تنتشر بشكل كبير بين الكثير من المستخدمين، إلا أن العديد لا يعرفون أن بطاريات الهواتف الذكية تقوم بقطع استقبال الشحنات الكهربية من الموصل بعد اكتمال استقبال الشحنات المطلوبة.