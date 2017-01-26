ماذا فعلت إيمي آدامز بعد استبعادها من الأوسكار؟

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كاليفورنيا – ظهرت الممثلة الأمريكية إيمي آدامز في حفل SAG-AFTRA تحاول إخفاء حزنها وحسرتها بسبب عدم ترشحها لنيل جائزة الأوسكار.

في الوقت الذي ترشحت فيه الممثلة الأمريكية لجائزة أفضل ممثلة هذا العام عن دورها في فيلم الخيال العلمي Arrival في مختلف المهرجانات وحفلات الجوائز، لم يأت اسمها بين المرشحات لجائزة الأوسكار، لتصبح واحدة من النجوم الذين تم استبعادهم من المنافسة بعد الإعلان عن ترشيحهم للجائزة مثل الممثل الأمريكي توم هانكس .

وحاولت إيمي آدامز البالغة من العمر 42 عاما الضحك والظهور بشكل طبيعي خلال الحفل ولكن بدا علي ملامحها بعض الحزن.

وقد ترشح للجائزة 5 ممثلات هن؛ إيما ستون وناتالي بورتمان وإيزابيل أوبير وروث نيجا وميريل ستريب.

يشار إلى أن فيلم Arrival يأتي في المركز الثاني في الترشيحات بعد فيلم La La Land، إذ ينافس على 8 جوائز من بينهاأفضل فيلم سينمائي.