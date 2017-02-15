مارين لوبن تزور بيروت.. رسالة دعم إلى مسيحيي الشرق

رؤيـة – مي فارس

بيروت – أفاد مصدر حكومي لبناني أن مرشحة حزب الجبهة الوطنية للرئاسة الفرنسية تزور لبنان، يومي الأحد والإثنين المقبلين، على أن تلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.

ويقول مصدر في “الجبهة الوطنية” لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن لوبن تسعى من خلال زيارتها، الى توجيه رسالة دعم الى مسيحيي الشرق.

وفي الشأن السوري، عرفت لوبن بخطابها المغاير للطبقة السياسية في فرنسا لناحية دفاعها عن الرئيس السوري بشار الاسد ومطالبتها بالتحاور معه.

وفي مقابلة صحافية مطلع الشهر الماضي، قالت لوبن “استمعوا الى السوريين، وسترون ان ما ينتظرونه هو ان يربح بشار الاسد هذه الحرب ضد الاصوليين الاسلاميين” في اشارة الى تنظيم الدولة الاسلامية والمجموعات الجهادية الأخرى.

وكان المرشح إلى انتخابات الرئاسة في فرنسا وزير الاقتصاد السابق إيمانويل ماكرون زار بيروت في 24 كانون الثاني والتقى كلاً من عون والحريري.

ودعا ماكرون من بيروت الى “سياسة متوازنة” حيال النظام والفصائل المعارضة في سوريا، في تباين عن السياسة المؤيدة للمعارضة والتي تتبعها باريس منذ بداية النزاع السوري قبل نحو ست سنوات.

وألغى مرشح اليمين فرنسوا فيون بدوره زيارة كانت مقررة الى لبنان والعراق في 4 و5 شباط، بعد فتح تحقيق بشأن وظائف وهمية أمنها لزوجته واثنين من اولاده.