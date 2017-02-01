ماي: لم يتم إبلاغي مسبقا بحظر «ترامب» للمهاجرين

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لندن – قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إنها لم يتم إبلاغها مسبقا بسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقيع على أمر تنفيذي بتعليق دخول اللاجئين للولايات المتحدة بعد وقت قصير فقط من لقائهما في واشنطن.

وكان ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يوم الجمعة بحظر دخول اللاجئين الولايات المتحدة وتعليق السفر من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين مما أثار احتجاجات في الولايات المتحدة وخارجها، حسبما أوردت “رويترز”.

وردا على سؤال من زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين قالت ماي في البرلمان “إذا كان يسألني ما إذا كان عندي خبر مسبق بحظر اللاجئين فالإجابة ’لا’”.

وأضافت “إذا كانت يسألني ما إذا كان عندي خبر مسبق بأن الأمر التنفيذي قد يؤثر على رعايا بريطانيين فالإجابة ’لا’. إذا كان يسألني ما إذا كان عندي خبر مسبق بالقيود على السفر فالإجابة هي ’كلنا كنا نعلم’ لأن الرئيس ترامب قال إنه سيفعل ذلك خلال حملته الانتخابية”.