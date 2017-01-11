ما حقيقة تهديدات تنظيم «داعش» إلى إسرائيل؟

رؤية ـ جاسم محمد

القدس المحتلة – أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن شاحنة دهست مارة في مدينة القدس في متنزه أرمون هنتسيف المطل على البلدة القديمة في القدس الشريف يوم 8 يناير 2016 مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، من الجنود.

ووصفت الشرطة الحادثة بأنها هجوم متعمد ” وأنه تمّ إطلاق الرصاص على سائق الشاحنة.

وقال بنيامين نتانياهو، رئيس الحكومة، إن الفلسطيني منفذ هجوم الشاحنة في القدس، الذي أدى إلى مقتل 4 جنود إسرائيليين، هو الفلسطيني فادي القنبر من حي جبل المكبر واضاف قائلا: “هو من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية”. وبحسب نتانياهو فان الهجوم يأتي في سياق هجمات يشنها التنظيم في العالم، واشار إلى أنه من الممكن أن تكون هناك علاقة بين هجوم القدس وهجمات مشابهة وقعت في أوروبا، وقال “نعرف أنه يوجد سلسلة من الهجمات ومن الممكن أن تكون هناك علاقة بين هذه الهجمات التي وقعت أولاها في فرنسا ثم برلين والآن في القدس”.

وكان موضوع تمدد تنظيم داعش وسط غزة، موضع جدل، فسبق ان برر تنظيم داعش عدم “جهاده” في قطاع غزة، بقوله “إن الله في القرآن الكريم لم يأمرنا بقتال إسرائيل أو اليهود حتى نقاتل المرتدين والمنافقين”! وبعنوان “داعش غير معنية بقتال اليهود”، قالت الصحيفة إن هناك قائمة طويلة بالقادة العرب الذي وضعهم تنظيم داعش كأهداف له، أما اليهود وإسرائيل فليسوا على رأس هذه القائمة”. هي تؤمن بأنها تقاتل الان المذاهب والاديان وبعد اجل غير مسمى تتوجه صوب القدس الشريف!

واثارت تصريحات تنظيم داعش هذه الكثير من التساؤلات والتي تزامنت في خضم احداث العدوان الاسرائيلي على غزة مطلع شهر يوليو 2014. موقف البغدادي إتجاه غزة ربما يثير الشكوك حول خلفية هذا التنظيم الذي تفيد بأنه يمثل وينفذ سياسة الى أطراف اقليمية ودولية لإعادة رسم خارطة المنطقة والذي جاء تماما بعد موقف مشروع “الاخوان ” وارتداده من مصر. فالتنظيم اعطى ظهره الى اسرائيل وبدء بمقاتلة المذاهب والقوميات والاقليات دون استثناء، وركب الخطاب الطائفي، من اجل اثارة الفتن وتفتيت المنطقة.

التحقيقات حول تنظيم داعش، اظهرت وجود اختراق مخابراتي للتنظيم وتحديدا خلال تلك الفترة خرج من السجن العميد الركن محمد الندى الجبوري المعروف بالراعي والذي استلم قيادة أركان الدولة، والعميد الركن سمير عبد محمد المعروف بـ حجي بكر واللواء ابو مسلم التركماني وهي تعود الى الفترة التاسيسية الثانية للتنظيم عام 2010. ومن المرجح ان تكون الاستخبارات الاسرائيلية، واحدة من تلك الاجهزة التي فتحت قنوات تنسيق مع هذا التنظيم. التعايش الاسرائيلي مع الجماعات المتطرفة كانت واضحة في سيناء وفي الجولان، وهذا ما اكدته تصريحات مسؤولين اسرائيليين بأن حكومة تل ابيب نجحت بالتعامل مع هذه الجماعات وانها لاتمثل خطرا.

ما حقيقة التهديدات الأمنية لإسرائيل؟

وفي اعقاب الفوضى “الجهادية” أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تشكيل لواء كوماندوس لمواجهة أي هجمات محتملة بعد تهديدات أبو بكر البغدادي الذي توعد بأن تكون أرض فلسطين مقبرة لليهود، الأمر الذي أثار جدلا في إسرائيل بشأن مدى جدية هذه التهديدات. وقال قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مراسم تأسيس لواء الكوماندوس، في وقت سابق، إن التهديدات الأمنية لإسرائيل، بما في ذلك تهديدات تنظيم داعش، هي سبب تأسيس هذا اللواء الجديد، موضحا أن لواء الكوماندوس سيشكل حارسا أماميا لمواجهة أي تهديدات. وقال يادلين محلل الشؤون الأمنية “رون بن يشاي”، إن تهديدات البغدادي تنم عن أزمة، وعن رغبة في رفع معنويات رجاله.

وفي دراسة للباحث معين عبد الحكيم يقول فيها: يكاد يتفق جل الخبراء والمسؤولين الإسرائيليين على عدم وجود تهديد جاد ومباشر من داعش لبلادهم. واعتبر رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق ورئيس معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب “عاموس يادلين”، تهديد داعش كمنظمة “جهاد” عالمية لإسرائيل لا يختلف جوهرياً عن تهديد تنظيم القاعدة الذي تتعايش إسرائيل معه منذ سنوات طويلة.

وفي اعقاب اجتياح التنظيم لمدينة الموصل عام 2014، نشرالتنظيم على حساب منسوب إليه في موقع توتير، صور تظهر مقاتلين يتدرّبون على السلاح، كتب أسفل كل منها: [مجاهدو غزة في الدولة] و[قادمون يا يهود] وقال التنظيم إن المقاتلين يشكلون “سرية الشيخ أبو النور المقدسي” ويتدربون في معسكرات داعش في العراق وسوريا. هذا الاعلان جاء وسط معلومات عن محاولة التنظيم التوسع في الاراضي الفلسطينية ـ غزة وتم تصنيفه ضمن باب الدعاية المتطرفة للتنظيم.

لكن رغم ذلك فان المجتمع الغزاوي يعتبر مجتمع مسلم محافظ ملتزم بتعاليم الاسلام بطبعه ولا يرغب بأن تفرض عليه التعاليم الاسلاموية مثلما يقوم به التنظيم، وهذه علامة لا تخدم سياسة التنظيم بالتوسع والانتشار.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي سالم الكتبي أن فكرة “الجهاد” ذات قوة دفع عقائدية متجددة ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار على المستوى التحليلي، ومن ثم فإن سياسة احتواء تنظيم داعش قد تغريه بمزيد من التمدد والتوسع. من هنا يفترض أن يكون مصير داعش الشغل الشاغل لمراكز الدراسات والبحوث العربية، لوضع سيناريوهات وبدائل وحلول للتعاطي مع وجود محتمل ـ ولو بنسبة ضئيلة ـ لداعش مع بروز محتمل أيضا لتوجه غربي ما لغض الطرف عن هذا الوجود.

الخلاصة

تسعى حكومة تل ابيب، الى توظيف “قضية داعش” ومحاربة الارهاب، لتخفيف تركيز الاطراف الدولية والاقليمية على ملف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، اي استمرار داعش يخدم المصالح الاسرائيلية في هذا الاتجاه. تصريحات نتناياهو هذه المرة ممكن اعتبارها توظيف ممنهج ورسالة الى المجتمع الدولي، ان “تل ابيب” مستهدفة من قبل تنظيم داعش، بهدف الحصول على الدعم الدولي، وتبرير سياسات الاحتلال التعسفية والممارسات غير الانسانية.

*باحث في قضايا الارهاب والاستخبارات*