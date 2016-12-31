ما مصير كرسي العرش البريطاني بعد الملكة إليزابيث؟

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لندن – العائلة المالكة البريطانية تعد واحدة من أشهر العائلات المالكة في العالم، إن لم تكن الأكثر شهرة على الإطلاق، وبينما يعرف الكثيرين حول العالم الكثير من القصص عن حياة أفراد العائلة المالكة البريطانية وألقابهم الرسمية، ومن هو ولي العهد الحالي لبريطانيا، ستجد هناك عدد لا بأس به لا يعرف الكثير عن نظام ولاية العرش البريطاني، لذا سنستعرض مجموعة من الحقائق الهامة عن ولاية العرش في بريطانيا:

تسلسل وراثة العرش الملكي البريطاني

تسلسل وراثة العرش الملكي يتضمن كل الاشخاص المؤهلين لوراثة العرش البريطاني بالترتيب، ويكون الوريث الأول للعرش البريطاني، الابن الأكبر لملك أو ملكة بريطانيا، وطبقا لهذه القواعد فإن الوريث الحالي للملكة اليزابيث الثانية والتي تولت عرش بريطانيا منذ عام 1952، هو الأمير تشارلز الذي يحمل عدة ألقاب رسمية منها لقب أمير ويلز.

الوريث الحالي للعرش البريطاني ومتى يتولى ولاية العرش

الوريث الحالي للعرش البريطاني هو الأمير تشارلز، ويتولى عرش البلاد خلفا لوالدته ملكة بريطانيا في حالة وفاتها أو تنازلها عن العرش، وجدير بالذكر أن الوريث الأول للعرش البريطاني من حقه أن يختار التنازل عن العرش وألا يصبح ملك للبلاد على أن يتولى المنصب الشخص الذي يليه في تسلسل وراثة العرش.

من هو الثاني في ترتيب ولاية عرش بريطانيا

الابن الأكبر أو الابنة الكبرى لولي عهد بريطانيا ترتيبه الثاني في ولاية عرش بريطانيا وفي هذه الحالة يكون الأمير وليام دوق كمبريدج هو الثاني في ولاية العرش البريطاني.

من الذي يخلف الأمير وليام في ولاية عرش بريطانيا

قبل زواج الأمير وليام وإنجابه لطفليه الأمير جورج والأميرة تشارلوت، كان شقيقه الأمير هاري صاحب الترتيب الثالث في ولاية عرش البلاد، ولكنه الآن أصبح صاحب الترتيب الخامس في ولاية العرش خلفا لطفلي شقيقه الأكبر، ولذلك فإنه في حالة تنازل الأمير وليام عن العرش أو وفاته يرثه في ولاية العرش ابنه الأكبر الأمير جورج (ترتيبه الحالي الثالث في ولاية العرش) ومن بعده (وفي حالة وفاته دون أن يجنب) الأميرة تشارلوت، أما كيت ميدلتونزوجة الأمير وليام ستحمل لقب ملكة بريطانيا عندما يتوج زوجها ملكا للبلاد ولكن لن يكون لديها حق في تولي العرش.

فرص إحداث تغيير في قواعد ولاية العرش البريطاني

خلال السنوات الماضية دار نقاش حول مشروع قانون في البرلمان تسمح بإحداث تغيير في قوانين ولاية العرش على أن توضع في حيز التنفيذ بعد تولي الأمير وليام عرش البلاد، وتطبق على أحفاد أمير ويلز الحالي، الأمير تشارلز، لا أحفاد الملكة اليزابيث الثانية.