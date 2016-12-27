مباحثات أردنية فلسطينية في رام الله

رؤية – علاء الدين فايق

رام الله – يصل وزير الخارجية الأردنية ناصر جودة، إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، يوم غد الأربعاء، لإجراء مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول آخر التطورات، ودفعا لإحياء عميلة السلام ” الفلسطينية الإسرائيلية ” المتعثرة.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في تصريح لـ “رؤية الإخبارية” أن نظيره الأردني، ناصر جوده سيصل إلى رام الله الأربعاء وسيلتقي بالرئيس الفلسطيني لعقد مباحثات ثنائية.

ويتوقع أن يناقش الجانبان أبعاد قرار مجلس الأمن الدولي (2334) حول وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، الذي اعتبره الأردن قرارا تاريخيا، وأعرب عن أمله أن يشكل دافعا لحل الدولتين الذي يشكل مصلحة أردنية عليا.

كما يتوقع، أن ينقل جوده إلى عباس رسالة خطية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تتضمن دعوته لحضور القمة العربية التي يستضيفها الأردن في نهاية شهر آذار القادم.

وتأتي الزيارة التي كان آخرها قبل أشهر، في ظل الحديث عن فتور في العلاقة الرسمية بين الجانبين.