مباحثات السيسي وعون وتعافي الجنيه في الصحف المصرية

إعداد – سهام عيد

القاهرة – سلطت الصحف المصرية الصادرة صباح، اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد من الأخبار الهامة على الساحة السياسية وكان أبرزها مباحثات الرئيس السيسي والرئيس اللبناني ميشال عون، بالإضافة إلى تعافي الجنيه المصري بعد انخفاض سعر الدولار.

وجاءت الأخبار على النحو التالي:

الأهرام

تعزيز التعاون المصري اللبناني في مختلف المجالات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستواصل دعمها للبنان على مختلف الأصعدة، مشددا على أن لبنان الحر القوى المستقر يعد عامل قوة للأمة العربية، مشيرا إلى أن لبنان سيجد من مصر كل الدعم من أجل الحفاظ على استقراره ومواصلة جهود البناء والتنمية.

وأوضح الرئيس السيسي ـ خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس اللبنانى ميشال عون عقب القمة التى عقدت بينهما أمس ـ أن المباحثات تطرقت إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أنه اتفق مع عون على أهمية تعزيز التعاون فى إفريقيا بغرض الترويج لصناعات ومنتجات البلدين فى القارة السمراء، وأكد استعداد مصر لدعم قدرات الجيش اللبنانى ومختلف أجهزته الأمنية.

وأضاف أن المباحثات تطرقت إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية التى تهم البلدين وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والأزمة السورية وأزمة اللاجئين التي تعاني منها لبنان، وكذلك الاستعدادات الجارية للقمة العربية المقبلة، التى ستستضيفها الأردن، والتى نعمل جميعا على إنجاحها فى مواجهة التحديات العصيبة التي تواجه الأمة العربية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، وتوافقت الرؤى على ضرورة وقوف الدولتين معاً ضد مخاطر الإرهاب.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لـ «الأهرام»:

800 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى للتعداد الإلكتروني

4 سنوات من العمل الشاق استعدادا لبدء المرحلة الأولي من التعداد العام للسكان والإسكان والمنشات لعام 2017، أسفرت عن تدريب 45 ألف فرد يعملون بالتعداد علي جمع وتسجيل وتصنيف ورصد وتحليل البيانات إلكترونيا في التعداد الجديد وهو التعداد رقم 14 لمصر ، والذي كلفها نحو 800 مليون جنيه لتلبية احتياجات صانعي القرارات وجميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني أملا في الوصول إلى خطط تنموية حقيقية تلبي مطالب واحتياجات المواطنين تحت شعار » تعدادنا .. هو مستقبلنا » .. ولذلك كان هذا الحوار مع اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يتم إجراء التعداد كل 10 سنوات.. فما هي أهداف الدولة من إجراء تعداد 2017 والجديد في منهج وأسلوب العمل بالتعداد؟

الهدف الرئيسي من التعداد رسم صورة حقيقية لمصر تعبر عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية للمجتمع فى لحظة زمنية معينة تساعد صانعى القرار فى وضع خطط تنموية بما يتوافق مع الأهداف التنموية لعام 2020 -2030 ومع خطط التنمية المستدامة من أجل توفير الخدمات من صحة وتعليم وإسكان ومرافق وغيرها للمواطنين وتوزيعها توزيعا عادلا فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية، ويضيف أن أهم ما يميز التعداد الجديد أنه يتم إليكترونيا وليس يدويا كما كان يحدث فى الماضى ولهذا وصلت تكلفته نحو 800 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه فى تعداد 2006 ويشمل هذا الرقم 80% أجورا للعاملين بالتعداد حيث تم تدريبهم على العمل بخرائط جغرافية رقمية وعلى التسجيل الالكترونى للبيانات بالدقة والسرعة المطلوبة من أجل تسجيل بيانات 7 ملايين منشأة اقتصادية و24 مليون أسرة ويتم إرسال البيانات واستقبالها لحظة بلحظة لغرف عمليات بمقر الجهاز بمجرد قيام العدادين والمعاونين بتسجيلها على « التابلت» الذى يحمله المعاون فى أى موقع فى مصر وبذلك يسهل تتبع العمل فى الميدان لحظة بلحظة ، كما أن هناك برامج فى الأجهزة التى يحملها المعاونون لتدقيق البيانات أثناء التسجيل والإرسال والاستقبال.

السيـسي: مصـر سـعت للحفاظ على كيان واستقرار الدولة اللبنانية ومؤسساتها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر ولبنان ما هى إلا تتويج للتواصل القائم بين الشعبين المصرى واللبناني، بما لهما من حضارة ضاربة فى عمق التاريخ امتدت عبر العصور، من خلال تقارب ثقافى واجتماعي، واسفرت عن ترابط قوي، واتفاق فى الرؤى بشأن القضايا المختلفة.

وجدد الرئيس، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره اللبنانى ميشال عون عقب جلسة مباحاثات موسعة بحضور وفدى البلدين، التهنئة للرئيس اللبنانى والشعب اللبنانى الشقيق على نجاح لبنان فى استكمال الاستحقاق الرئاسي، وتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة المواطن اللبناني، وتعمل على تحقيق طموحاته.

وأضاف الرئيس أن مصر سعت دوماً للحفاظ على كيان واستقرار الدولة اللبنانية ومؤسساتها، حيث تواصلت على مدار الفترة الماضية مع مختلف القوى السياسية اللبنانية لتأكيد ضرورة اعتماد الحوار أساساً لحل الخلافات، كما كانت مصر من أولى الدول التى رحبت بقدرة اللبنانيين على التوصل إلى تسوية سياسية صنعت فى لبنان بعيداً عن تدخل القوى الخارجية، وحافظت على «النموذج اللبنانى الفريد» فى التعايش بين كامل طوائفه مما يجعل لبنان نموذجاً رائداً فى المنطقة لتسوية الأزمات سياسياً.

الدولار يتهاوى إلى 16٫90 جنيه .. وتزاحم شديد على التخلص منه بالبنوك والصرافة

واصلت أسعار الدولار هبوطها فى تعاملات أمس، لتسجل 16٫90 جنيه للشراء و17.00 جنيها للبيع فى بعض البنوك، بتراجع قدره 65 قرشا عن بداية الاسبوع.

وأدى الهبوط المتواصل للدولار إلى تسارع المواطنين للتخلص منه، خوفا من مزيد من التراجع، خاصة فى ظل التوقعات باستمرار موجة التراجع للورقة الخضراء، حيث شهدت شركات الصرافة منذ الساعات الاولى تزاحما شديدا من حائزى الدولار للتخلص منه، ووضح هذا التزاحم فى الكثير من شركات الصرافة وخاصة فى محافظات الصعيد.

وأكدت مصادر مصرفية أن استمرار هذا التدافع على التخلص من الدولار سيسهم فى مزيد من التراجع فى أسعاره، خاصة فى ظل توقف الطلب تماما من مكتنزى الدولار وبعض شرائح المستوردين، مؤكدا أن الدولرة كانت أحد أسباب صعود الدولار خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن تحرير سعر الصرف نجح تماما فى القضاء على السوق السوداء للعملة، بدليل تزاحم حائزيه على بيعه فى القنوات الشرعية، وزيادة حصيلة البنوك من النقد الأجنبى التى بلغت 511 مليون دولار يوم الخميس الماضي.

الجمهورية

في القمة المصرية اللبنانية:

السيسي وعون ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة

الزعيمان بحثا معالجة جذور أزمات الشرق الأوسط وضمان وحدة أراضي الدولة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيس أمس بقصر الاتحادية ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي. وتم استعراض حرس الشرف. وعزف السلامين الوطنيين للبلدين.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس اللبناني أعقبها لقاء ضم أعضاء الوفدين. حيث جدد الرئيس خلال لقائه مع الرئيس عون التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسا للبنان. مشيرا إلي ان نجاح لبنان في استكمال الاستحقاق الرئيس يعد نموذجا يحتذي به للحلول الوطنية الخالصة. كما أعرب عن ثقته في أن قيادة وحكمة الرئيس عون ستوفران الاستقرار المطلوب للبنان الشقيق علي مختلف الأصعدة. وستساهمان في الحفاظ علي مؤسسات الدولة واستقلاليتها. وأن ولايته ستعزز من وضع لبنان كبلد التعددية السياسية والتنوع الثقافي. مؤكدا استمرار مصر في تقديم الدعم للبنان وتوفير كافة أوجه المساعدة الممكنة لمواصلة جهود البناء والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عون أعرب من جانبه عن تقدير بلاده الكبير لمصر وقيادتها كما وجه دعوة الرئيس لزيارة لبنان. وهو ما رحب به. كما أكد الرئيس اللبناني أن زيارته للقاهرة تهدف إلي تعزيز وتطوير العلاقات المتميزة بين البلدين. وأن لبنان يعول علي الدور المصري المحوري في المنطقة للخروج من الأزمات التي تعصف بها.

الجنيه يواصل التعافي ويكسب 20 قرشاً

6.1 مليار دولار حصيلة التنازل بالبنوك.. والصرافة تتخلص من مخزونها

واصل الجنيه الصعود أمام الدولار وكسب أرضا جديدة في معركته للوصول إلي سعره الحقيقي وخسر الدولار 20 قرشا أمس ليسجل سعر الشراء 15.17 جنيه مقابل 40.17 جنيه وقادت حركة تصحيح الاسعار بنوك الأهلي والتجاري الدولي ومصر والقاهرة.

وفي شركات الصرافة تزايدت عمليات التخلص من الدولار تخوفا من استمرار تراجع الاسعار في البنوك وسجلت الاسعار في شركات الصرافة 17 جنيها وأكد أحد رؤساء شركات الصرافة ان عمليات التنازل عن الدولار بدأت تتزايد من منتصف الاسبوع الماضي وشهدت ذروتها أمس وأمس الأول واكد ان فروع الشركات تعاني حاليا من نقص السيولة المحلية لشراء الدولار لافتا إلي أن شركات الصرافة تواجه حاليا مأزقا في بيع الدولار للبنوك لعدم وجود طلب لديها. كشف مصدر مصرفي عن ارتفاع حصيلة التنازلات عن الدولار للبنوك إلي 6.1 مليار دولار مؤكدا ان حصيلة الاسبوع 3 أضعاف الحصيلة طيلة شهر يناير الماضي والتي سجلت 600 مليون دولار وأكد المصدر ارتفاع حصيلة التنازل لتسجل 2.9 مليار دولار في 100 يوم منذ تحرير اسعار الصرف في 3 نوفمبر الماضي وحتي الاسبوع الماضي مقابل 3 مليارات دولار خلال نوفمبر وديسمبر 2015 ويناير .2016

.. وفي المؤتمر الصحفي المشترك:

السيسي: بحثنا تعزيز العلاقات والقضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب

الصراعات المذهبية تحاول سلب منطقتنا خصوصيتها التاريخية في التعايش

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان مجددا التهنئة للشعب اللبناني علي نجاحه في استكمال الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب اللبناني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس اللبناني ميشال عون عقب مباحثاتهما الثنائية والموسعة التي عقدت ظهر أمس بقصر الاتحادية.

وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس: الأخ العزيز فخامة الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة.. يُسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر. وأؤكد لكم أن العلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا ما هي إلا تتويج للتواصل القائم بين الشعبين المصري واللبناني. بما لهما من حضارة ضاربة في عمق التاريخ امتدت عبر العصور. من خلال تقارب ثقافي واجتماعي. وأسفرت عن ترابط قوي. واتفاق في الرؤي بشأن القضايا المختلفة.

كما يسعدني فخامة الرئيس.. أن أجدد التهنئة لكم وللشعب اللبناني الشقيق علي نجاح لبنان في استكمال الاستحقاق الرئاسي. وتشكيل حكومة جديدة تحظي بثقة المواطن اللبناني. وتعمل علي تحقيق طموحاته.

السيدات والسادة. لقد سعت مصر دوما للحفاظ علي كيان واستقرار الدولة اللبنانية ومؤسساتها. حيث تواصلت علي مدار الفترة الماضية مع مختلف القوي السياسية اللبنانية لتأكيد ضرورة اعتماد الحوار أساسا لحل الخلافات. كما كانت مصر من أولي الدول التي رحبت بقدرة اللبنانين علي التوصل إلي تسوية سياسية.. صنعت في لبنان بعيدا عن تدخل القوي الخارجية. وحافظت علي “النموذج اللبناني الفريد” في التعايش بين كامل طوائفه مما يجعل لبنان نموذجا رائدا في المنطقة لتسوية الأزمات سياسيا.

المصري اليوم

مصر تتحرك لاستعادة دورها العربي

شهد قصر الاتحادية، أمس، قمة مصرية لبنانية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعماد ميشال عون، ناقشا خلالها مختلف أوضاع المنطقة العربية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف والجماعات الظلامية والهجرة غير الشرعية والأوضاع فى سوريا والعراق واليمن، ومكافحة الفساد والتنمية المستدامة وغيرها من الموضوعات، ودعا عون الرئيس السيسى لزيارة لبنان.

وعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً أعرب خلاله الرئيس السيسى عن أمله للرئيس ميشال عون فى نجاح مسيرة الدولة اللبنانية لتحقيق طموحات وآمال الشعب اللبنانى.

وقال إن مصر سعت دوماً للحفاظ على كيان واستقرار الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وتواصلت على مدار الفترة الماضية مع مختلف القوى السياسية لتأكيد ضرورة اعتماد الحوار أساساً لحل الخلافات، كما كانت مصر من أولى الدول التى رحبت بقدرة اللبنانيين على التوصل إلى تسوية سياسية.

المصريون في أمريكا.. ترقب وخوف من «قرارات ترامب»

«كل يوم فى الصباح أحذر أولادي من أن يقوموا بتعريف أنفسهم بأنهم مسلمون»، هكذا قالت أسوار ياسر، سيدة مصرية تقيم فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مضيفه أن قرار الرئيس الأمريكى «ترامب» لم يشمل المصريين، لكنه فتح باب العنف والعنصرية ضد العرب والمسلمين بشكل عام قائلة: «العنصريين حيفردوا عضلاتهم علينا».

وتابعت «أسوار»، فى حديثها لـ«المصرى اليوم»، «الرعب» أصبح منتشرًا لأن هناك متطرفين، رغم إقامتى فى ولاية كاليفورنيا التى يعتبر معظم سكانها «غير مؤيدين» لتولى ترامب حكم أمريكا، لكنى خائفة، وأرى أن حاملى الجنسيات غير الأمريكية ينظر إليهم على أنهم مواطنون درجة ثانية.

واعتبرت أن التخوف الأكبر من الوضع خاص بمن يحملون «الجرين كارد» فهل سيتمكنون من الحصول على مميزات هذا الكارد بعد القرارات التعسفية ضد الهجرة، لكون إتاحة «الجرين كارد» فرصة التقدم للحصول على الجنسية الأمريكية بعد ٥ سنوات، وبالتالى الحصول على جواز سفر أمريكى، يستطيع المتقدم أن يشغل من خلاله أى وظيفة بأى شركة أو مؤسسة والتمتع بكل الحقوق المدنية للمواطن الأمريكى، عدا التصويت فى الانتخابات.