مبررات استقالة مايكل فلين غير مقنعة .. الإجابة روسيا

رؤية

واشنطن – استقال مستشار الرئيس «دونالد ترامب» للأمن القومي في وقتٍ متأخّر من ليلة الاثنين. واعترف «مايكل فلين» في خطاب استقالته بإجراء محادثاتٍ مع السفير الروسي بالولايات المتّحدة، وتزويد نائب الرئيس «مايك بنس» بمعلومات منقوصة عن تلك المكالمات. وتوجد تكهّنات بأنّ «فلين» قد تحدّث مع السفير الروسي بشأن العقوبات الأمريكية على روسيا قبل تنصيب «ترامب». وأفادت «واشنطن بوست» أنّ النائب العام أخبر «ترامب» الشهر الماضي حول المكالمات وألمح إلى أنّ «فلين» كان عرضةً للابتزاز الروسي.

وقد رأى المحلل الأمريكي «جورج فريدمان»، مؤسس ومدير مؤسسة «جيوبيوليتكال فيوتشرز»، أن المبررات التي تم تقديمها لاستقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي «مايكل فلين»، بعد أقل شهر من تعيينه في المنصب، لا تبدو مقنعة.

«فريدمان»، وهو أيضا المؤسس والمدير السابق لمؤسسة «ستراتفور»، فند، عبر تحليل له، هذه المبررات، وقدم رؤية أخرى اعتبرها الأرجح وراء الإطاحة بالرجل، الذي بات صاحب «أقصر مدة» كمستشار للأمن القومي الأمريكي من بين كل أقرانه الذين تولوا هذا المنصب.

«فلين» استقال في وقت متأخر من مساء الإثنين، واعترف في خطاب استقالته بأنه أجرى محادثات هاتفية مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، «سيرجي كيسلياك»، وبأنه أبلغ نائب الرئيس الأمريكي «مايك بنس» بتفاصيل غير كاملة عن مضمون هذه المحادثات.

وتدور تكهنات بأن «فلين» ناقش مع السفير الروسي، خلال هذه المحادثات التي جرت قبل تنصيب «ترامب» رسميا كرئيس للولايات المتحدة، مسألة العقوبات الأمريكية ضد بلاده.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير لها أن وزير العدل الأمريكي أبلغ «ترامب»، الشهر الماضي، بشأن محادثات «فلين» الهاتفية، وأعرب عن اعتقاده بأن الأخير تعرض لابتزاز روسي.

سببان غير مقنعين

هذه هي الرواية التي تم تقديمها كمبرر لاستقالة «فلين»، وتضمنت سببين وراء الاستقالة، وكلاهما غير مقنع، لعدة أسباب:

الأول أنّ «فلين» كان ضابط مخابرات بأفغانستان والعراق، وكان في وقتٍ ما رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية. يعلم «فلين» المخابرات جيّدًا، ومن الصعب أن أصدّق أنّ «فلين» قد يعرّض نفسه للابتزاز من الروس. وهذا لأنّ «فلين» بالتأكيد يعلم أنّ مكالماته الهاتفية التي أجراها مع ممثّلين عن روسيا أو أي حكومة أجنبية كانت مراقبة. يوجد شيءٌ غامض في هذا الموضوع. ولا زلنا لا نعرف بوضوح ماذا حدث بالضبط.

والأمر الثاني أنّ التحدّث مع السفير الروسي لم يكن في حدّ ذاته أحد أسباب الإقالة أو الاستقالة. وبموجب قانون لوغان، والذي يعود للعام 1799، فإنّه من غير القانوني لشخص ليس عضوًا في الحكومة الأمريكية أن يجري مفاوضات مع قوّة أجنبية نيابةً عن الولايات المتّحدة. ومع ذلك، فلم يسبق أن تمّت مقاضاة شخص بموجب قانون لوغان أو بغيره، ويشارك المواطنين باستمرار في التحدّث مع مسؤولين أجانب. وبشكل متكرر وفي كثير من الأحيان تنقل المحادثة إلى شخص تعرفه في الحكومة، وقد ينتهي بك الحال كوسيط، غير مخوّل للتفاوض، لكنّك تتفاوض مع ذلك. والقضية هنا ليست في اتّصال «فلين» بالسفير الروسي، ولكن في أنّه لم ينقل محتوى حديثه بدقّة.

وبأخذ ذلك في الاعتبار، فإنّ أي شخص يرشّح لمنصب مستشار الأمن القومي، لابد أنّه يعرف الكثير من الشخصيات في الحكومات الأجنبية. إنّه متطلّب وظيفي. وقبل الانتخابات، فإنه كان مجرّد مواطن، يحقّ له التحدّث إلى أي مسؤول أجنبي في حدود ما يتيحه قانون لوغان، والذي لم يراع، بل انتهك على نطاقٍ واسع.



بعد أي انتخابات، لا يكون الرئيس المنتخب رئيسًا بعد، ولا يمكنه التحدّث بالنيابة عن الحكومة الأمريكية، ولا يمكن ذلك لأي شخص قد أعلن أنّه سيرشّحه للحكومة. لكن يوجد اختلاف بين التفاوض نيابةً عن الحكومة، وفتح قنوات مع الدول الأجنبية استعدادًا للدور المرتقب في الحكومة. والفكرة هي أنّه إن لم تكن هناك أي اتّصالات على الإطلاق، سيأتي الرئيس الجديد ليبدأ من المربّع صفر.



وهناك مثال مشهور لكنّه غير مؤكّد. في عام 1980، خلال أزمة الرهائن في إيران، تواصل ممثلون عن «رونالد ريغان» مع الحكومة الإيرانية لمناقشة توقيت إطلاق سراح الرهائن. ويقال بأنّ الاتّصالات تمّت قبل وبعد عام الانتخاب. ما حدث خلال المحادثات هو المتنازع عليه، لكن من المؤكّد على الأغلب أنّها تمّت. فضلًا عن ذلك، كان الأمر ليكون صادمًا للفريق الجديد إذا لم يستطيعوا إجراء مناقشات غير رسمية مع الحلفاء والخصوم الرئيسيين. وبالطبع ستتفهّم تلك الجهات أنّ الحديث ليس بالنيابة عن الحكومة الأمريكية وغير ملزم لأي من الأطراف.



وبالتالي، فإنّي كنت سأتوقّع أن يجري مستشار الأمن القومي الجديد المحادثات منذ لحظة الإعلان عن تعيينه وإعطاء بعض المؤشّرات عن الاتجّاه الذي ستكون عليه الإدارة الجديدة. ويحتاج حلفاء مثل المملكة المتّحدة وكندا الحصول على بعض المعرفة حول تفكير الرئيس المنتخب.



لكنّ حالة «فلين» مختلفة بشكلٍ واضح، وخاصةً مع سحب «ترامب» دعمه عن فلين. وهذا مخالف لأسلوب الرئيس. وسبب ذلك هو الجزء الذي أفقده، وهو السبب الذي يجعل الأمر أكثر من مجرّد فضيحة صغرى في واشنطن. ومهما فعل «فلين»، يبدو أنّ أفعاله قد تخطّت كل المعايير.



لقد تحدّث «فلين» مع السفير الروسي عبر الهاتف. وعلى الأرجح قد تمّ تداول أمر العقوبات. وفي أي محادثة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، سيتم إثارة تلك القضية من السفير الروسي. وبحسب ما ورد فقد تحدث الطرفان عدّة مرّات عبر الهاتف خلال نفس اليوم، وهو ما يجعل الأمر مريبًا، ويعني هذا أنّ كلا الطرفين احتاج للتشاور مع رئيسه خلال الحديث عن القضايا المختلفة. وقد يفتح هذا الباب أمام شيء ما من الحقيقة. لكن لا يزال هذا غير كافٍ لإثارة هذا النوع من الأزمات. وكما كان الحال مع ممثّلي «ريغان»، فقد تمّ مناقشة أمور جوهرية.



وفي محاولة فهم ما حدث، ينبغي أن نأخذ في الاعتبار التركيز الأساسي لـ«فلين». لقد كان «فلين» رئيسًا للمخابرات العسكرية في أفغانستان. وفي وكالة الاستخبارات الدفاعية وفي كتابٍ نشره، كانت هناك مخاوف أولية. وكان الرئيس قد ألمح إلى أنّ أساس السياسة الخارجية هو سحق «الدولة الإسلامية». وقد كان من الواضح أنّ هذا لن يتم إلا من خلال تحالف. وأشار «فلين» إلى أنّ مشاركة روسيا في القتال ضدّ «الدولة الإسلامية» ستكون ذات فائدة. ولدى الروس مشاكلهم الخاصة مع الجهاديين. وكان أقل ما يمكن أن تطلبه روسيا في مقابل الانضمام للحرب هو تعليق العقوبات والحصول على الامتيازات في أوكرانيا.



عندما زار «فلين» روسيا وتقابل مع الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» قبل عامين، من الأرجح أنّه كمواطن عادي قد أعرب عن هذه الآراء لـ«بوتين». ولم يكن «فلين» ليتلقّى رشوة من الروس كما يلمح بعض المحللون. فوجود تحالف أميركي روسي للعمل معًا على سحق «الدولة الإسلامية» وربما حتّى طالبان، كان في ذهن «فلين». لقد رأى في الحروب الإسلامية التحدّي الأكبر للولايات المتّحدة، وعلم أنّ الولايات المتّحدة تحتاج إلى المساعدة. واعتبر أنّ رفع العقوبات وبعض الامتيازات على أوكرانيا سيكون ثمنًا قليلًا مقابل المساعدة التي ستحصل عليها الولايات المتّحدة.



وتنقسم إدارة «ترامب» في هذا الشأن. وقد أعلن كلٌّ من وزير الدفاع «جيمس ماتيس» ووزير الخارجية «ريكس تيلرسون» دعمهما لاستمرار العقوبات، ووصف «ماتيس» روسيا بالخصم الرئيسي. وبعبارةٍ أخرى، نشأ نوعان من السياسة الخارجية في إدارة «ترامب». الأول استمر على استراتيجية الرئيس السابق «باراك أوباما» بوجود خصمين، في حين اكتفى الآخر، الخاص بـ«فلين»، بخصم واحد رئيسي هو الإسلام.



ليست فضيحة صغيرة

هناك إذا أمر ما مختلف في قضية «فلين»، خاصة أن «ترامب» سحب دعمه له، وهذا ليس أسلوب الرئيس.

القضية لا تتعلق على ما يبدو إذا بفضيحة صغيرة، ويبدو أن ما قام به «فلين» تجاوز كل الأعراف.

لقد أجرى «فلين» محادثات هاتفية مع السفير الروسي.

ومن المرجح أنه ناقش معه مسألة العقوبات معه، إذ أنه من الطبيعي أن يطرح السفير الروسي هذه المسألة مع شخص مرشح لمنصب مستشار الأمن القومي الأمريكي.

لقد أعلن «ترامب» أن الهدف الرئيسي لسياسته الخارجية هو سحق تنظيم «الدولة الإسلامية». وكان واضحاً ، من خلاله تصريحاته، أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحالف.



وفي هذا الصدد سبق أن أشار «فلين» إلى أن مشاركة روسيا في الحرب على «الدولة الإسلامية» ستكون مفيدة.



لكن يترتب على ذلك، مقابل سيحصل عليه الروس، وهو في حده الأدنى تعليق العقوبات المفروضة عليها، ومنحها امتيازات في أوكرانيا.

لقد فكر «فلين» على ما يبدو في تحالف أمريكي روسي يعمل معا لسحق تنظيم «الدولة الإسلامية»، وربما حتى «طالبان».

ورأى أن الحرب على الإسلاميين هي التحدي الأكبر للولايات المتحدة، وكان يعرف ان الولايات المتحدة بحاجة إلى مساعدة.

واعتبر أن رفع العقوبات عن روسيا وربما قديم بعض التنازلات للأخيرة في أوكرانيا سيكون ثمن قليل للتحالف مع روسيا في مواجهة «الدولة الإسلامية».



لكن ما غاب عنه أن إدارة «ترامب» منقسمة بشأن هذا الأمر. إذ سبق أن أعلن وزير الدفاع «جيمس ماتيس» ووزير الخارجية «ريكس تيلرسون» دعمهما لاستمرار العقوبات على روسيا، فيما وصف «ماتيس» روسيا كـ«عدو رئيسي».



تخميني هو أن الرجل اعتقد أنه لديه ضوءا أخضر، أو ببساطة اعتقد أن كمستشار للأمن القومي من مهامه وضع استراتيجية بلاده في هذا الصدد.



ليست المشكلة الحقيقية في أن «فلين» تحدث مع الروس أو زار موسكو قبل عامين.

كانت المشكلة على ما يبدو في أن الرجل حاول تنفيذ تحول جذري في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، في تناقض مع مواقف عدد من كبار المسؤولين، وفي مقدمتهم «ماتيس» و «تيلرسون».

