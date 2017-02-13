مبعوث الأمم المتحدة يحث القبارصة على انتهاز فرصة السلام

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أوسلو- حث مبعوث للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الطرفين المتناحرين في جزيرة قبرص المقسمة على انتهاز فرصة لتحقيق السلام وحذرهما من أن سنوات قد تمر قبل أن تسنح مثل هذه الفرصة مرة أخرى.

وبحسب وكالة رويترز، تفاوض القبارصة الأتراك واليونانيون خلال الأشهر الأخيرة في محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود وطلبوا من الأمم المتحدة التحضير لمؤتمر سلام جديد في أوائل مارس آذار.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إسبن بارث إيد الذي يشرف على المحادثات “نحن في المرحلة النهائية. إما أن نجد حلا أو سيمر وقت طويل للغاية قبل أن نحصل على فرصة أخرى.”

وأضاف على هامش مؤتمر دفاعي في العاصمة النرويجية “من الممكن طبعا أن يحدث ذلك خلال فترة زمنية قصيرة. من الخطر تحديد موعد لكن (إن أمكن) في الربيع.”

وتابع “من الممكن تحقيق ذلك لكنه يتطلب إرادة من الجانبين في قبرص ومن الدول المجاورة.”

وقسمت قبرص على أسس عرقية منذ عام 1974 عندما غزت قوات تركية شمال الجزيرة ردا على انقلاب قصير الأمد نفذه القبارصة اليونانيون الساعون للوحدة مع اليونان.