متحدثة باسم ترامب: لا اجتماع مقررا بين ترامب ورئيس الكونجو

رؤية

واشنطن- قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد خطط لاجتماع ترامب مع رئيس جمهورية الكونجو دينيس ساسو.

وبحسب وكالة رويترز، كان تييري مونجالا المتحدث باسم رئيس جمهورية الكونجو قال في وقت سابق إن من المقرر عقد اجتماع في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بين ساسو عضو اللجنة العليا المختصة بليبيا في الاتحاد الأفريقي وترامب لبحث الاضطرابات في ليبيا وقضايا أفريقية أخرى.

لكن هوب هيكس المتحدثة باسم ترامب قالت إنه لم يتحدد اجتماع قط ولن يكون هناك اجتماع قبل تولي ترامب السلطة في 20 من يناير.

ويعقد ترامب سلسلة اجتماعات في منزله في بالم بيتش بفلوريدا وفي برج ترامب بنيويورك في إطار استعداداته لدخول البيت الأبيض خلفا للرئيس باراك أوباما في 20 يناير.

وتركز أغلب الاجتماعات على المرشحين المحتملين للعمل في إدارته.