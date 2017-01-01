متحف أمريكي يحتضن أعمال الفن الإسلامي خلال العامين الماضيين

رؤية

واشنطن- حصل متحف دالاس للفنون في ولاية تكساس الأمريكية، على قرض لعرض مجموعات خاصة مختلفة من أعمال الفن الإسلامي خلال السنتين الماضيين.

وفى نفس الوقت تقريباً استعدت الولايات المتحدة لتنفيذ اقتراح الرئيس الأمريكى ترامب بحظر دخول المسلمين فى البلاد، ولكن المتحف يعد بالتزامه بافتتاح معرض الفن الإسلامى يوم 13 أبريل عام 2017، حيث إنه خصص الطابق الأراضى من المتحف لعرض ما يقرب من 2000 عمل تم تجميعها من قبل المحامى المجرى إدموند دى أنجر، وفقا لموقع theartnewspaper.

فالمتحف يضم ما يقرب من 100 عمل فنى من القرن الـ13، ومن بين المعرضات الفنية عرض لحركة النجوم، ومخطوطة مغولية يرجع تاريخها فى الفترة ما بين 1585-1590، وأيضا سجاد يدوى لم يسبق له مثيل، وأيضا أنواع عديدة من الفخار والمنسوجات.