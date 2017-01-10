مجددًا.. الليرة التركية تسجل انخفاضًا تاريخيًا

رؤيـة

أنقرة – انخفضت العملة التركية إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار، بالتزامن مع مناقشة البرلمان تعديلات دستورية تهدف لزيادة سلطات الرئيس.

وبلغت قيمة الليرة، اليوم الثلاثاء، 3.71 دولارا بعد أن كانت 3.63 دولار قبل يوم واحد، بحسب موقع «سكاي نيوز».

وفي وقت سابق اليوم، سجلت الليرة انخفاضا تاريخيا حيث بلغت قيمتها 3.7779 دولار.

وتراجعت قيمة الليرة التركية لما يقرب من 7% مقابل الدولار منذ بداية العام.

ويعزو المحللون هذا الانخفاض الحاد في قيمة الليرة للتعديلات الدستورية المقترحة التي بدأ البرلمان مناقشتها الاثنين.

ويخشى حزب المعارضة الرئيسي من تركيز السلطة بشكل كبير في يد الرئيس رجب طيب أردوغان وتحول تركيا إلى دولة دكتاتورية حال الموافقة على التعديلات.