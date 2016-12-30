مجلات الموضة 2016.. جميلات بكل اللغات والألوان

رؤية

لم تعد أغلفة مجلات الموضة والمشاهير العالمية، تهتم بوجوه وأجساد الجميلات في حسب لعرضها على أغلفتها، وأصبحت تحرص الآن على التنوع، وتقديم أشكال ووجوه متعددة للجمال.

وكانت أغلفة المجلات النسائية هذا العام، أشبه برسائل سياسية، تحض على تقبل الاختلاف، مهما كان العرق أو الدين أو اللون.

وتصدرت النجمات أكثر من 679 غلاف عبر 48 من مطبوعات الموضة العالمية منهن 197 من صاحبات البشرة غير البيضاء.

وتصدرت النساء ذوات البشرة السمراء بنسبة 29٪ أى بزيادة وصلت الى 6.2٪ منذ 2015 ، بينما شكلت النساء فوق سن الـ 50 يشكلن 5٪ من الأغلفة منهن باربرا سترايسند، ميشيل أوباما وفيولا ديفيس، وهو ما يشكل تحسن واضح فى تواجد النساء على أغلفة المجلات بشتى أنحاء العالم.

وعلى غلاف elle لهذا العام، ظهرت الجميلة السمراء لوبيتا نيونجو، والهندية بريانكا شوبرا، أما أجمل أغلفة Glamour، فكان من نصيب لاعبة التنس السمراء سيرينا ويليامز، وجوان سمولمز.

واستعرض عدد من الجميلات وجوههن على أغلفة instyle مثل كيري واشنطن، وميشيل أوباما.

ودخل قائمة صاحبات أفضل أغلفة فى 2016 كل من بيونسيه وزندايا وآديل وريهانا وميليسيا ماكرتنى .