مجلس الأمن يرفع عقوباته عن الزعيم الأفغاني «حكمتيار»

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كابول – رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على الزعيم الأفغاني قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي ما قد يمهد الطريق لعودته علنا إلى أفغانستان.

وطلبت الحكومة الأفغانية هذا الإجراء ضمن اتفاق سلام مع حكمتيار وجماعته المقاتلة في أيلول/ سبتمبر.

ومكان حكمتيار غير معروف منذ أن وقع اتفاق السلام مع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني في أيلول/ سبتمبر عبر تسجيل فيديو مسجل مسبقا في موقع لم يُعلن عنه.

ومع رفع عقوبات الأمم المتحدة الآن يتوقع مسؤولون حكوميون أن يعود حكمتيار إلى العاصمة الأفغانية.

وأشادت عدة حكومات أجنبية بينها الولايات المتحدة بالاتفاق آنذاك واصفة إياه بأنه خطوة تجاه سلام أوسع في أفغانستان.

(وكالات)