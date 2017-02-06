مجلس التنسيق السعودي التركي يعقد أولى دوراته بأنقرة الثلاثاء

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أنقرة – تعقد الدورة الأولى لمجلس التنسيق التركي السعودي في العاصمة التركية أنقرة، يوم غد الثلاثاء، برئاسة وزيري خارجية البلدين التركي مولود جاويش أوغلو والسعودي عادل الجبير.

وقالت الخارجية التركية في بيان، اليوم الإثنين، إن “الاجتماع الذي يستمر يومين سيبحث خلاله الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية للارتقاء بها إلى مستوى أعلى في كافة المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية”.

وأضاف البيان، أن “مجلس التنسيق التركي السعودي تأسس خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تركيا في أبريل الماضي”، بحسب «وكالة أنباء الأناضول».

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الخارجية السعودي، بحسب البيان.

وشهدت العلاقات السعودية التركية نقلة نوعية خلال الفترة الماضية، تُوجت بتوقيع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، يوم 14 أبريل 2016، في مدينة إسطنبول بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي.

وفي ترجمة للعلاقات المتنامية في مختلف المجالات أجرى البلدان 4 مناورات عسكرية مشتركة أخيراً، وزاد حجم التبادل التجاري بينهما إلى 8 مليارات دولار.