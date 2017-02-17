مجلس الشيوخ يوافق على مرشح ترامب لرئاسة وكالة حماية البيئة

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واشنطن- أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، اختيار سكوت برويت لرئاسة وكالة حماية البيئة، في تصويت على أساس حزبي إلى حد كبير، بواقع 52 صوتاً مقابل 46 صوتاً.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، جاء التصويت بعد أن أبقى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الجلسة في حالة انعقاد طوال الليل، فيما أثاروا المخاوف من برويت وعلاقاته بصناعة النفط والغاز.

وعارضت الجماعات المدافعة عن البيئة تعيين برويت، النائب العام السابق لولاية أوكلاهوما، حيث تعتقد أنه سينال من الكثير من اللوائح البيئية التي وضعها الرئيس السابق باراك أوباما البيئية.