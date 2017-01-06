مجلس العلاقات الخارجية | تعرف على أجندة 10 قمم عالمية لعام 2017

رؤية

ترجمة – شهاب ممدوح

المصدر – مجلس العلاقات الخارجية

يودّع العالم عام 2016 بأحداثه العاصفة, ويحبس أنفاسه ترقبا لما قد يحمله العام الجديد. حيث باتت النزعة الشعبوية تحرز تقدما. والعلاقات بين القوى العظمى تشهد توترا. والشرق الأوسط ينهار داخليا. من ناحية أخرى, يقدم الرئيس المنتخب دونالد ترامب اقتراحات قد تؤدي إلى قلب السياسة الخارجية الأمريكية رأسا على عقب في قضايا التجارة, والمناخ, والتحالفات, ومنع انتشار الأسلحة, والإرهاب, وحقوق الإنسان. وبالنظر إلى حالة الفوضى التي تعصف بالعالم, هل بإمكان نظام عالمي متعدد الأقطاب أن يحل هذه الأزمات؟ سوف يشهد عام 2017 انعقاد عشر قمم رئيسية قد تساعد في تقديم إجابة على هذا السؤال. إليكم القضايا التي ستُطرح في كل قمة من القمم القادمة.

1 – قمة الاتحاد الأوربي ( الخامس والعشرين من مارس, 2017, روما).

في شهر يناير الفائت, تسبب الناخبون البريطانيون في حدوث زلزال جيوسياسي من خلال تصويتهم لصالح مغادرة الاتحاد الأوربي حيث تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” باستدعاء المادة رقم 50 بحلول نهاية شهر مارس, وبذلك يبدأ العد التنازلي لعملية التفاوض الصعبة التي تستغرق سنتين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. وفي نفس ذلك الشهر, يتجمّع زعماء دول الاتحاد الأوربي المتبقية والبالغ عددها 27 دولة, في مدينة روما لإحياء الذكرى الستين لمعاهدة روما (1957), والتي كانت حجر الأساس ل “المجموعة الاقتصادية الأوربية” بين الدول الستة المؤسِسة ( بلجيكا, فرنسا, إيطاليا, لوكسمبورج, هولندا, وألمانيا الغربية). تعقد الدول الأعضاء هذه القمة الكئيبة في أعقاب ستة أشهر من ” المشاورات السياسية حول مستقبل الاتحاد الأوربي” بهدف إقناع مواطني الاتحاد الأوربي أن هذا التكتل ما يزال قادرا على التحكم في الهجرة, وتوفير الأمن, وتحقيق النمو الاقتصادي. تواجه الدول الأعضاء مهمة صعبة, بالنظر إلى المشاعر القومية المتصاعدة, وتزايد المخاوف الأمنية, وارتفاع معدلات البطالة, واقتراب الانتخابات في عدد من دول الاتحاد,

لاسيما فرنسا وألمانيا. من جهته, تواجه الدولة المضيفة إيطاليا مستقبلا غامضا عقب استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي غداة فشله في الاستفتاء.

2 – قمة الدول السبع الصناعية ( 26 و 27 من مايو, توارمينا, إيطاليا).

ستشهد ايطاليا مجددا قمة أخرى, وذلك عندما يتجمّع قادة الدول الديمقراطية السبعة الأكثر تقدما ونفوذا حول العالم ( كندا, فرنسا, ألمانيا, إيطاليا, اليابان, المملكة المتحدة, والولايات المتحدة) بالإضافة إلى الاتحاد الأوربي, في مدينة توارمينا التاريخية الواقعة على الساحل الأيوني المذهل لمدينة صقلية. من ثم سيكون من المناسب أن تركز أجندة القمة- بالنظر إلى مكان انعقادها في مفترق طرق البحر المتوسط- على أزمة المهاجرين العالمية, والتي أصابت إيطاليا بقوة, إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز استقرار منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط, والتي فرّ منها نحو أوربا العديد من المهاجرين واللاجئين. ولكن الدراما الحقيقية في أول قمة للدول السبعة يحضرها دونالد ترامب ستتمثل في ما إذا كانت القوى الغربية ما تزال متحدة حيال روسيا, التي طردوها من مجموعة الدول الثمانية عام 2014, عقب ضمّها للقرم. لقد مدّد الاتحاد الأوربي عقوباته على روسيا لمدة ستة أشهر أخرى. لكن ترامب تعهد بتحسين العلاقات مع موسكو, متحديا رغبة حزبه الذي يدفع لتجديد العقوبات على روسيا.

3 – قمة قادة حلف الناتو ( سيُحدد موعدها لاحقا, بروكسل).

الخلافات الأمريكية-الأوربية قد تطفو على السطح أيضا عندما يجتمع ترامب وبقية قادة حلف الناتو في المقرّ الجديد البرّاق لحلف الناتو في بروكسل. إن التحالف, خلافا للمبنى الجديد, في احتياج للإصلاح. حيث تشعر دول البلطيق وشرق أوربا بالخوف من وصف ترامب لحلف الناتو بأنه قد ” عفا عليه الدهر” واقتراحه بأن تكون الضمانات الدفاعية الأمريكية مشروطة بزيادة تقاسم الأعباء فيما بين أعضاء الحلف. قد يشهد التحالف أيضا انقساما حول كيفية مواجهة وردع روسيا, خاصة إذا واصل ترامب إصراره ( بثقة أفزعت حلفاء للولايات المتحدة المقربين الذين يعرفون حقيقة روسيا بصورة أفضل) على أن موسكو لم تقرصن الانتخابات الأمريكية في عام 2016.

4 – مؤتمر حول المحيطات ( 5-9 يونيو, نيويورك).

بفضل الاهتمام الشخصي لوزير الخارجية الأمريكي, أولى العالم اهتماما غير مسبوق في السنوات الأربعة الماضية لحماية البيئة البحرية من التلوث, والصيد الجائر. السؤال الحاسم الآن هو ما إذا كان هذا الزخم سوف يستمر. في مطلع شهر يونيو سوف تستضيف الأمم المتحدة مؤتمر ” محيطاتنا, مستقبلنا” الذي سوف يدعم تطبيق الهدف 14 للتنمية المستدامة, الذي صيغ لتشجيع الاستخدام المستدام والحفاظ على المحيطات, والبحار والموارد البحرية الواردة فيه. سوف تتجه أنظار العالم سوف لإدارة ترامب بحثا عن إشارات حول موقفها من حماية النظام الإيكولوجي الذي يتسم بأهمية حيوية لدعم الحياة على الأرض.

5 – قمة دول العشرين ( 7-8 يوليو, هامبروج, ألمانيا).

سوف تحظى الجغرافيا السياسية والاقتصادية لعهد ترامب بالمزيد من التركيز في شهر يوليو, وذلك عندما تجتمع الدول المتقدمة والنامية الأكبر في العالم في مدينة هامبورج. لقد برزت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بوصفها المدافع الأهم في العالم عن العولمة. واختارت المستشارة شعار ” تشكيل عالم مترابط” لقمة هذا العام. تشمل أولويات ميركل تعزيز المرونة الاقتصادية, وتمكين المرأة, وتطبيق اتفاق باريس للمناخ, ودفع عجلة السلام والتنمية في أفريقيا. وبعيداً عن الالتزامات الواردة في البيان الختامي للقمة, سيركّز المراقبون على التفاعل بين الرئيس ترامب ونظرائه غير الغربيين, خاصة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, والرئيس الصيني تشي جي بينج, ورئيس وزراء الهند وناريندرا مودي

6 – قمة دول البريكس ( سبتمبر, جيامين, الصين).

في نهاية موسم الصيف, ستجتمع خمسة من أكبر الاقتصاديات الناشئة في العالم- البرازيل, روسيا, الهند, الصين, جنوب أفريقيا) في الصين لحضور القمة التاسعة لمجموعة البريكس. إن اختيار مكان عقد القمة مثير للاهتمام. حيث كانت مدينة “جيامين” الساحلية من أوائل المناطق الاقتصادية الخاصة في الصين, وكانت بمثابة نافذة للصين على الاقتصاد العالمي, ووجهة للاستثمار الأجنبي. تطل مدينة جيامين على مضيق تايوان في مقابل دولة تايوان نفسها, التي برزت مجددا كبؤرة توتر في العلاقات الأمريكية الصينية بفضل تصريحات الرئيس المنتخب ترامب. من المنتظر أيضا أن يستغل الرئيس الصيني “تشي جي بينج” القمة لتعزيز التضامن بين أعضاء تجمع البريكس غير المتجانس.

7 – الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة (12-25 سبتمبر, نيويورك).

في شهر سبتمبر, سيلقى الرئيس ترامب أول خطاب له في الأمم المتحدة. في عام 2012, اشتكى ترامب من ” قطع الرخام رخيصة الثمن خلف منصة المتحدثين في الأمم المتحدة” وغرّد على تويتر قائلا إنه سيكون سعيدا باستبدال تلك القطع ” بقطع رخامية جميلة” إذا طُلب منه ذلك. كما ألمح الرئيس المنتخب ترامب مؤخرا أن لديه خطة دقيقة لإعادة تشكيل الأمم المتحدة. ” الأمم المتحدة لديها إمكانيات عظيمة” حسبما غرّد ترامب عقب إصدار قرار في مجلس الأمن يدين سياسة إسرائيل الاستيطانية في الثالث والعشرين من ديسمبر. ” ولكنها (الأمم المتحدة) تحولت الآن إلى نادي يتجمّع فيه الناس للحديث وقضاء وقت جميل. هذا أمر محزن!” زعماء العالم سوف يولون اهتماما كبيرا لنغمة وجوهر تصريحات ترامب في الأمم المتحدة. هذه التصريحات قد تشمل إعلانا مفاده أن مساهمات الولايات المتحدة في ميزانيات الأمم المتحدة العادية وتلك المتعلقة بحفظ السلام ( يتم حسابها حاليا على أساس سنوي) سوف تكون من الآن فصاعدا على أساس “طوعي” بحت. هذا يعني أن مهمة الأمين العام القادم للأمم المتحدة “أنتونيو جوتيرس” لحفظ التوازن في العلاقات بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة ستكون بمثابة اختبار مستمر.

8،9 – قمتي الآسيان وشرق آسيا ( أبريل ونوفمبر, الفلبين)

العام القادم سيكون حافلا بالنسبة للرئيس الفلبيني “رودريجو دوتيرتي”, الذي يتولى الرئاسة الدورية لتجمّع دول جنوب شرق آسيا الذي يضمّ عشر دول والمعروف باسم “آسيان”. رجل الفلبين القوي “دوتيرتي” سيستضيف قمتين لتجمع دول الآسيان, أحدها في أبريل (مانيلا) والأخرى في نوفمبر ( في قاعدة كلارك الجوية في لوزون). قمة نوفمبر سوف تتزامن مع انعقاد قمة دول شرق آسيا, التي سيستغلها بالتأكيد الرئيس الصيني “تشي” لاستعراض العلاقات الحميمة المستجدة بينه وبين الرئيس دوتيرتا. لكن ليس من المؤكد إن كان الرئيس ترامب سيهتم بالحضور , (ولو حضر) كيف سيكون شكل الرسالة التي سيوجهها لدوتيرتي, وتشي, وبقية الحضور حول النزاعات البحرية في بحر الصين الجنوبي, بالإضافة إلى قوة الوجود الأمريكي في المنطقة. إن الشراكة الصينية-الفلبينية الجديدة توحي أنه بدلا من مجابهة الصعود الصيني, ربما ينجذب جيران الصين إلى مدارها. هذا الاتجاه قد يتسارع إذا لم يقدم ترامب بديلا لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي أعلن رفضه لها, ما يفسح المجال لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تقودها الصين لأن تكون البديل الحيوي الوحيد المتاح.

10 – مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (6-17 نوفمبر, بون).

مدينة بون الهادئة, التي كانت عاصمة لألمانيا الغربية في وقت من الأوقات, سوف تستضيف أخر قمة رئيسية متعددة الأطراف لعام 2017, المؤتمر السنوي لأعضاء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي. بالرغم من مكان انعقاد المؤتمر, إلا أن دولة فيجي في الواقع هي من ستشرف على تنظيم المؤتمر- وهي المرة الأولى التي يُسند فيها شرف تنظيم المؤتمر إلى جزيرة صغيرة. هذا المؤتمر سوف يقيس مدى التزام الولايات المتحدة بالأجندة العالمية الخاصة بالتغير المناخي, بما في ذلك مسألة ما إذا كان الرئيس ترامب سيمضي قدما في تعهده بإلغاء اتفاق باريس للمناخ. رئيس فيجي وجه بالفعل دعوة للرئيس المنتخب لزيارة دولته لكي يرى بنفسه الآثار الناتجة عن التغير المناخي. إن تخلّي الولايات المتحدة عن دور الزعامة في مفاوضات المناخ سيكون مكلّفا للولايات المتحدة, حيث تستعد الصين- التي تبرعت بالفعل بمبلغ قدره 224 ألف دولار لدعم رئاسة فيجي للمؤتمر- لملء الفراغ.

سيكون عام 2017 حافلا بالمناسبات الدولية التي سنتابعها عن كثب, حيث يبحث العالم عن إشارات حول طريقة تعامل إدارة ترامب مع القضايا الدبلوماسية الشائكة, والمفاجآت التي قد تقلب أهداف العديد من تلك المؤتمرات. لهذا, يُنصح المسؤولون بأن يستمتعوا باحتفالات السنة الجديدة قبل بدء العمل الشاق.

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