مجلس العلاقات الخارجية | ما الدروس المستفادة من معركة حلب؟

رؤية

ترجمة – آية سيد

المصدر – مجلس العلاقات الخارجية

إن سقوط حلب في أيدي القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد ليس نهاية البداية ولا بداية النهاية للحرب الأهلية السورية الدائرة منذ خمسة أعوام ونصف – وهي حرب بالوكالة, وإقليمية, وإلى حد ما صراع عالمي. سوف تكون المعركة التالية في محافظة إدلب, السؤال الوحيد هو متى ستبدأ. وحتى بعد ذلك, سوف تواصل الحرب التفاقم في أجزاء متعددة من الدولة المنقسمة التي ستتبقى.

بالرغم من ذلك, يُعد الآن وقتاً مناسباً لتقييم الأمور والتركيز على الدروس المستفادة, حتى لو لمجرد التعلم منها. هناك الكثير في التاريخ لا يمكن تجنبه, والمحصلة في سوريا هي نتيجة ما اختارت الحكومات, والجماعات, والأفراد فعله – وما اختاروا ألا يفعلوه. في الواقع, عدم التصرف في سوريا أثبت أن له تبعات بنفس قدر التصرف.

لم يتضح هذا في أي مرحلة بقدر ما إتضح عندما لم تنفذ الولايات المتحدة تهديدها بجعل حكومة الأسد تدفع الثمن لاستخدامها الأسلحة الكيميائية. أثبت ذلك كونه فرصة ضائعة ليس فقط لتغيير زخم الصراع, وإنما أيضاً للتأكيد على مبدأ أن أية حكومة تستخدم أسلحة دمار شامل سوف تندم على ذلك. التنفيذ, رغم كل شيء, ضروري لفاعلية الردع المستقبلي.

إن استنباط دروس إضافية يتطلب العودة إلى 2011, عندما قوبل المحتجون السلميون المناهضون للحكومة بالقوة العنيفة, مما دفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وغيره إلى المطالبة بتنحي الأسد. هنا, أيضاً, لم تُدعم اللغة القوية بفعل أو موارد. إن ظهور هذه الفجوة الواسعة بين الوسيلة والغاية دائماً ما يدفع السياسة إلى الفشل.

يصبح الوضع هكذا بصورة خاصة عندما يكون الهدف هو تغيير النظام, وعندما يمثل النظام الذي يتولى السلطة أقلية كبيرة من شعب منقسم. هذه الظروف تتجه لأن تسبب صراعات حيث يأخذ الرابح كل شيء ويخسر الخاسر كل شيء. على نحو غير مفاجئ, الأشخاص الذين سيخسرون أكثر يميلون لخوض القتال بعناد شديد.

يكتب باحثو العلاقات الدولية في كثير من الأحيان عن الحدود المتصورة لاستخدام القوة العسكرية. لكن سوريا تُظهر أن القوة العسكرية يمكن أن تكون خادعة – خاصة عند استخدامها بجرعات ضخمة, بقليل من الاكتراث حول عدد المدنيين المقتولين أو النازحين. أظهرت روسيا وإيران وحكومة الأسد ما يمكن أن يحققه استخدام القوة العسكرية على نطاق واسع وبطريقة عشوائية.

أحد الخسائر الأخرى للصراع السوري هو مصطلح “المجتمع الدولي.” في الواقع, لا يوجد الكثير في يد المجتمع الدولي من فكر أو فعل. و, بمقتل أكثر من نصف مليون شخص ونزوح عشرة ملايين آخرين في سوريا, فُضحت أيضاً عقيدة “مسئولية الحماية” التي كثر عنها الكلام.

مع تبنيها بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005 (جزئياً كرد على الإبادة الجماعية في رواندا قبلها بعقد), كانت مسئولية الحماية قائمة على فكرة أن الحكومات مُلزمة بحماية مواطنيها من الأذى الجسدي. عندما تكون عاجزة أو غير مستعدة للقيام بهذا, وفقاً لمسئولية الحماية, تكون الحكومات الأخرى مُلزمة بالتدخل لحماية أولئك المعرضين للأذى.

إذا كانت هناك حكومة فشلت في الوفاء بمسئولية الحماية, فهي حكومة سوريا. لكن التدخل الدولي الذي حدث لم يكن مُعداً لحماية أرواح الأبرياء أو لإضعاف قبضة الحكومة على السلطة, على العكس, كان مُعداً لضمان انتصار الحكومة. وقد نجح في هذا.

أبلى المجتمع الدولي بشكل أفضل نوعاً ما عندما تعلق الأمر بالاستجابة لأزمة اللاجئين الضخمة التي سببتها الحرب. إن حقيقة أن الكثير من البلدان كانت غير راغبة في فتح حدودها أمام الأعداد الكبيرة من طالبي اللجوء تبرز حقيقة أن أفضل سياسة للاجئين هي تلك التي تمنع الرجال والنساء والأطفال الأبرياء من أن يصبحوا لاجئين من الأساس.

لقد فشلت الجهود الدبلوماسية في تحقيق الكثير من أجل إنقاذ حلب أو سكانها, وليس من المرجح أن تضع حداً للحرب. مهما كان الدبلوماسيون موهوبين وملتزمين, تتجه الدبلوماسية لأن تعكس الحقائق على الأرض, وليس أن تخلقها. إن الجهود الدبلوماسية المستقبلية لإنهاء القتال أو التوصل لنتيجة سياسية معينة سوف تنجح فقط بالدرجة التي يسمح بها التوازن والإتجاهات العسكرية.

بالتطلع للمستقبل, سوف تبقى حكومة الأسد فاعلة ومسيطرة على أنحاء كثيرة من الدولة, لكن ليس كلها. سوف تتنافس العديد من الجماعات الإرهابية السُنية, والمتمردون السُنة الأقل تطرفاً, والقوات التي تعمل بالوكالة مثل حزب الله, والجيش التركي, والقوات الكردية السورية, وآخرون على السيطرة على مناطق معينة. الدخلاء, مثل الولايات المتحدة, سيحسنون صنعاً بقبول هذه الحقيقة في المستقبل القريب وتركيز طاقاتهم على إرساء الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية, وحماية المدنيين, وتنمية العلاقات السياسية والعسكرية مع الجماعات السُنية غير الإرهابية, وصياغة إتفاقات محلية لوقف إطلاق النار لمنع حدوث المزيد من المآسي على غرار حلب.

يجب الحفاظ على هدف تحقيق التحول إلى حكومة مختلفة وأكثر شمولاً. لكن ذلك يُعد اقتراحاً بعيد الأمد. يجب تعلم الدرس المستفاد من الخمس سنوات ونصف الأخيرة عن ظهر قلب: أولئك الذين يتدخلون في سوريا بإرادة ووسائل محدودة يجب أن يحددوا أهدافاً محدودة إذا كانوا سيحققوا قدر محدود من العمل النافع.

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