مجلس العلاقات الخارجية| ما هي العقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذها

رؤية

ترجمة – بسام عباس

المصدر – مجلس العلاقات الخارجية

تفرض الحكومات والهيئات الدولية عقوبات اقتصادية في محاولة لتغيير القرارات الاستراتيجية التي تتخذها الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تهدد مصالحهم أو تنتهك قواعد السلوك الدولية. ويقول منتقدها: إن العقوبات غالبا ما تكون ذات تصميم سيئ ونادرا ما تنجح في تغيير السلوك المستهدف، في حين يؤكد أنصارها أنها أصبحت أكثر فعالية في السنوات الأخيرة، وتبقى الأداة الأساسية للسياسة الخارجية، كما أصبحت العقوبات هي السمة المميزة للاستجابة الغربية للعديد من التحديات الجيوسياسية، بما في ذلك البرنامج النووي لكوريا الشمالية وتدخل روسيا في أوكرانيا.

ما هي العقوبات الاقتصادية؟

تم تحديد العقوبات الاقتصادية بأنها الانسحاب من التجارة العرفية والعلاقات المالية استجابة لأهداف السياسة الخارجية والأمنية. كما يمكن أن تكون شاملة، فيتم حظر النشاط التجاري فيما يتعلق بالبلد بأكمله، مثل الحظر الأمريكي لكوبا، أو أن العقوبات تكون تستهدف عرقلة المعاملات مع شركات معينة أو مجموعات أو أفراد.

ومنذ أحداث 11/ 9، كان هناك تحول واضح نحو فرض عقوبات محددة أو ما يسمى بالعقوبات “الذكية”، والتي تهدف إلى الحد من معاناة المدنيين الأبرياء. وهي عقوبات تتخذ مجموعة متنوعة من الأشكال، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، والتحفظ على رأس المال، وخفض المساعدات الخارجية، وفرض القيود التجارية.

متى تستخدم العقوبات؟

فرضت الحكومات الوطنية والهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية للضغط على الكيانات التي تهدد مصالحهم أو تنتهك قواعد السلوك الدولية، وردعها ومعاقبتها. وتم استخدامها لتعزيز مجموعة من أهداف السياسة الخارجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات ومنع الانتشار النووي ونشر الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، وحل النزاعات، والأمن السيبراني.

ورغم أن العقوبات تعتبر شكلاً من أشكال التدخل، إلا أنه ينظر إليها عادة كبديل أقل تكلفة للقوة العسكرية، وكإجراء أقل مخاطرة بين الدبلوماسية والحرب. وربما ينظر صناع القرار إلى العقوبات على أنها استجابة للأزمات الخارجية التي تكون فيها المصلحة الوطنية لا تستدعي القيام بعمل عسكري حيوي أو أنها غير مجدية. ويمكن أن يفرض القادة العقوبات في الوقت الذي يقيمون فيه المزيد من الإجراءات العقابية. فعلى سبيل المثال، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات شاملة على العراق بعد أربعة أيام فقط من غزو صدام حسين للكويت في أغسطس 1990. بينما لم يسمح المجلس باستخدام القوة العسكرية إلا بعد أشهر.

كيف تتم عملية فرض العقوبات في الأمم المتحدة؟

كهيئة أممية لإدارة الأزمات الرئيسية، يجوز لمجلس الأمن الرد على التهديدات العالمية من خلال قطع العلاقات الاقتصادية مع الجماعات الحكومية وغير الحكومية. ويجب تمرير قرارات العقوبات في المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الخمسة عشر، وبدون استخدام اي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة) لحق الفيتو. وتتمثل الأنواع الأكثر شيوعا لعقوبات الامم المتحدة، وهي ملزمة لجميع الدول الأعضاء، في تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة.

وعادة ما تدير لجنة خاصة ومجموعة المراقبة أنظمة عقوبات الأمم المتحدة. ويساعد الانتربول بعض لجان العقوبات، ولا سيما تلك المتعلقة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان، إلا أنه لا يوجد لدى الأمم المتحدة وسيلة مستقلة للتنفيذ، ولذلك تعتمد إلى حد كبير على الدول الأعضاء، وإلى الموارد التي قد تكون محدودة في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى الحافز السياسي. وتشير الأدلة الى أن تطبيق العقوبات يكون ضعيفًا في حالات كثيرة.

قبل عام 1990، فرض المجلس عقوبات على دولتين فقط، وهما روديسيا الجنوبية (1966) وجنوب أفريقيا (1977). ومع ذلك، فمنذ نهاية الحرب الباردة، استخدم المجلس العقوبات لأكثر من عشرين مرة، وغالبا ما تستهدف العقوبات أطرافًا في الصراع داخل الدول، مثلما حدث في الصومال وليبيريا ويوغوسلافيا في التسعينيات. ولكن على الرغم من هذا التعاون فالعقوبات غالبا ما تكون مثيرة للانقسام، مما يعكس المصالح المتنافسة للقوى العالمية. فعلى سبيل المثال، منذ عام 2011، اعترضت روسيا والصين على جميع قرارات مجلس الأمن الأربعة بشأن الصراع في سوريا، بعضها كان سيؤدي لفرض عقوبات ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

كيف تتم عملية فرض العقوبات في الاتحاد الأوروبي؟

يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات كجزء من سياسته الخارجية والأمنية. لأن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى وجود قوة عسكرية مشتركة، ويعتبر العديد من القادة الأوروبيين أن العقوبات أقوى أداة لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية. ويجب أن تتم الموافقة على سياسات العقوبات بالإجماع من الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي.

ومنذ إنشائه في عام 1992، فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات أكثر من ثلاثين مرة (بالإضافة إلى تلك التي فرضتها الأمم المتحدة). ويقول محللون ان العقوبات الشاملة المفروضة على إيران في عام 2012 كانت نقطة تحول للاتحاد الذي سعى من قبل للحد من العقوبات على الأفراد أو الشركات الخاصة. ويمكن للدول منفردة أن تفرض أقسى عقوبات مستقلة داخل حدود ولايتها الوطنية.

كيف تتم عملية فرض العقوبات في الولايات المتحدة؟

تستخدم الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ومالية أكثر من أي دولة أخرى. ويمكن أن تطبق سياسة العقوبات من خلال السلطة التنفيذية أو التشريعية. وعادة ما يطلق الرؤساء هذه العملية عن طريق إصدار أمر تنفيذي يعلن حالة طوارئ وطنية ردا على تهديد خارجي “غير عادي”، مثل “انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والأسلحة الكيميائية” أو ” إجراءات وسياسات حكومة الاتحاد الروسي فيما يتعلق أوكرانيا”. وهذا يمنح الرئيس سلطات خاصة (وفقا لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية) لتنظيم التجارة فيما يتعلق بهذا التهديد لمدة سنة واحدة، ما لم تمدد له أو إنهاؤها بقرار مشترك للكونجرس.

والجدير بالذكر أن أكثر من خمسين حالة طوارئ معلنة ووضع الكونجرس قيودًا على مدتها في عام 1976 تظل سارية المفعول حتى اليوم، بما في ذلك تلك التي أصدرها الرئيس جيمي كارتر في عام 1979 فيما يتعلق بإيران. (والأخيرة كانت مقدمة من الرئيس باراك أوباما في عام 2016).

ومن جانبه، ربما يمرر الكونجرس تشريعًا يفرض عقوبات جديدة أو يقوم بتعديل القائم منها، وهو ما حدث في كثير من الحالات. وفي الحالات التي توجد فيها سلطات قانونية متعددة، كما هو الحال مع كوبا وإيران، ربما يحتاج الكونجرس والسلطات التنفيذية للتعاون من أجل تغيير أو رفع القيود.

وبالنسبة للجزء الأكبر، يدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة برامج العقوبات الأمريكية الـ 26 الحالية ، بينما تلعب الوزارات الأخرى، بما في ذلك الخارجية والتجارة والأمن الوطني والعدل، أيضًا دورًا أساسيًّا. على سبيل المثال، يمكن أن يصنف وزير الخارجية جماعة ما كمنظمة إرهابية أجنبية، أو يضع دولة على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكلاهما له آثار العقوبات. (وتقوم وزارة الخارجية أيضا بالتعامل مع حالات حظر السفر) كما يمكن أن تسهم السلطات المحلية أيضًا، وخاصة في نيويورك، في جهود التطبيق.

في أوائل عام 2017، كان لدى الولايات المتحدة أنظمة شاملة للعقوبات على كوبا وإيران والسودان وسوريا، فضلا عن أكثر من عشرة برامج أخرى تستهدف الأفراد والكيانات الخاصة المنخرطة في بعض الأزمات السياسية أو يشتبه في ضلوعها في أنواع معينة من الأنشطة الإجرامية، مثل تهريب المخدرات. ويضيف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أو يحذف) بشكل روتيني على لائحته السوداء أكثر من ستة آلاف فرد وشركة ومجموعة. ويتم تجميد أصول جميع من وضع على هذه اللائحة، ويحظر على مواطني الولايات المتحدة والشركات الأمريكية وفروعها في الخارج التعامل معهم.

هل تنجح العقوبات في تحقيق أهدافها؟

يقول كثير من العلماء والممارسين أن العقوبات يمكن أن تحقق على الأقل نجاحًا جزئيًّا، وينبغي أن تظل في إطار الوسائل الخاصة بالسياسة الخارجية. وعند تقييم العقوبات ينبغي مراعاة ما يلي:

– تختلف ديناميات كل حالة تاريخية عن مثيلاتها كثيرا. ربما تفشل العقوبات الفعالة في حالة إحدى البلدان، وهذا يتوقف على عوامل لا تعد ولا تحصى. فبرامج العقوبات ذات الأهداف المحدودة نسبيا عادة ما تكون أكثر احتمالا للنجاح من نظيراتها ذات الطموحات السياسية الكبرى. وعلاوة على ذلك، ربما تحقق العقوبات الأثر الاقتصادي المنشود، ولكنها قد تفشل في تغيير السلوك. فقد أدت العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على أفغانستان في عام 2000 و 2001 إلى خسائر فادحة، لكنها فشلت في جعل نظام طالبان يسلم أسامة بن لادن.

– العقوبات غالبا ما تتطور بمرور الزمن. ومن الأمثلة الكلاسيكية على ذلك هو نظام العقوبات الأمريكي على إيران. عدا فترة وجيزة في الثمانينيات، حيث فرضت واشنطن عقوبات على طهران منذ حادثة الرهائن الأمريكيين في عام 1979. ومع ذلك، فإن نطاق هذه التدابير والمنطق وراءها قد تغيرت بشكل كبير.

– الارتباطات فقط، وليس العلاقات السببية، يمكنها تحديد العقوبات. على سبيل المثال، يعتقد الكثيرون أن العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على ليبيريا في عام 2003 ساعدت في انهيار نظام تشارلز تايلور، ولكن هناك الكثير من العوامل المحلية والدولية قد لعبت أدوارًا أكثر حسمًا.

– الأدوات المصاحبة للعقوبات هي الأهم. وليس فقط ما تحقيق هدفها. فعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا لم تشعل الأزمة في أوكرانيا، ولكن الإجراءات الأخرى، بما في ذلك التخاذل، ربما تسببت فيها بشكل أسوأ (وأكثر تكلفة). في بعض الحالات، قد يكون هدف العقوبات ببساطة للتعبير عن الازدراء.

وفي الوقت نفسه، حدد خبراء عددًا من أفضل الممارسات لتطوير سياسة العقوبات، والتي منها:

– وضع نهج شديد الشمولية. ترتبط الاستراتيجية الفعالة في كثير من الأحيان بالإجراءات العقابية، مثل العقوبات والتهديد بعمل عسكري، مع حوافز إيجابية، مثل المساعدات المالية. ويشير البعض هنا إلى استراتيجية العقوبات الأمريكية وحلفائها على ليبيا والتي اعتمدتها في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية.

– وضع أهداف قابلة للتحقيق. العقوبات التي تهدف لتغيير النظام أو التي تقدم تحقيق أهداف أقل ستكون عرضة للفشل أو ربما تكون انتحارًا سياسيًّا. ويستشهد الكثير بالحظر الأمريكي على نظام كاسترو كنموذج تحذيري.

– بناء الدعم المتعدد الأطراف. كلما زاد عدد الحكومات الموقعة على فرض العقوبات وتطبقها كان الأمر أفضل، وخاصة في الحالات التي يكون فيها الهدف متنوعًا اقتصاديا. ولن تكون العقوبات ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في الثمانينيات، أو ضد العراق في عهد صدام حسين في التسعينيات، أو ضد إيران وروسيا حاليًا قوية، بدون الدعم المتعدد الأطراف.

– أن تكون ذات مصداقية وأكثر مرونة. يجب أن يعتقد الهدف أن العقوبات ستزداد أو يتم تخفيضها بناء على سلوكه. ففي عام 2012، وردت إدارة أوباما على الإصلاحات السياسية الأساسية في ميانمار بتخفيف بعض القيود المالية والاستثمارية. وأنهت برنامج العقوبات في عام 2016.