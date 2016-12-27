«مجلس الوزراء المصري» ينفي استغناء السعودية عن الصيادلة

رؤية – إبراهيم جابر

القاهرة – نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، ما تردد عن استغناء المملكة العربية السعودية عن شهادة الصيدلي الوافد والذي يعمل بمقتضاها عدد كبير من الصيادلة المصريين

وأوضحت وزارة القوى العاملة المصرية أنها تلقت تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، يوضح أنه بالتواصل مع أحد مسئولي وزارة العمل السعودية نفي صحة هذا الاستغناء, مشيرة إلى أن هناك مشروعًا للعمل على توطين هذا القطاع ومازال تحت الدراسة.

وأضافت الوزارة أن المستشار العمالي والملحق العمالي بالرياض, تواصلوا أيضاً مع وزارة الصحة السعودية, ونفت بدورها هذا الكلام جملة وتفصيلاً.