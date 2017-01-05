مجلس علماء باكستان: لا مكان لأفكار الخميني وخامنئي في بلاد الإسلام

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الرياض – استنكر رئيس مجلس علماء باكستان، بشدة، الممارسات الإيرانية في المنطقة والعالم الإسلامي، معتبراً أن البلاد الإسلامية لا يمكن أن تستسيغ أفكار مرشد الثورة الشيعية الخميني وخلَفه خامنئي، ودعا طهران إلى وقف تدخلاتها في سوريا والعراق واليمن والبحرين.

ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن الشيخ طاهر الأشرفي قوله: إن “تدخلات الإيرانيين في دول العالم الإسلامي ستحرقهم”، مضيفاً: “أقول للإيرانيين: لا تلعبوا مع البلاد الإسلامية، ولا ترسلوا الحريق لها، لأنكم إذا كنتم تسعون لإشعال الحرائق في البلاد الإسلامية فدياركم ليست بمنأى عن الحريق، ولتعلموا أنه لا مكان لأفكار الخميني وخامنئي في بلاد الإسلام، ولا حل إلا أن توقفوا تدخلاتكم، وتكفوا عن الشام والعراق واليمن والبحرين، وغيرها من البلاد الإسلامية”.

وتحدث الأشرفي عن الأوضاع في اليمن قائلاً: “إن الحوثيين مجرمون، وكذلك الأحزاب الإرهابية التي تقتل الأبرياء في العراق والشام، وما يسمى بحزب الله أو غيرهما سواء، ليس بينهم فرق”، متسائلاً: “هل الذي يهاجم المدينة المنورة ومكة المكرمة مسلم؟ هذا ليس له علاقة بالإسلام، فأعداء الإسلام يريدون أن يهددوا أمن المملكة وأمن الحرمين الشريفين ولكن لن ينجحوا”.