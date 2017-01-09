مجموعات «الشهيد بهاء عليان» تعلن مسؤوليتها عن هجوم القدس

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رام الله – أعلنت جماعة فلسطينية غامضة، اليوم الإثنين، مسؤوليتها عن هجوم بشاحنة في القدس، أودى بحياة أربعة عسكريين إسرائيليين في حادث وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بأنه على الأرجح بإيعاز من تنظيم داعش.

وأقيمت اليوم الإثنين مراسم دفن ضابطة بالجيش وثلاثة من الطلاب العسكريين الذين قتلوا في هجوم الأمس. وأصيب في الحادث 17 شخصاً عندما دهست الشاحنة مجموعة من الجنود الإسرائيليين. وقتل المهاجم الفلسطيني بالرصاص في الهجوم.

وقال نتانياهو “نعرف اسم المهاجم ووفقاً لكل المؤشرات فهو من المؤيدين لتنظيم داعش”.

وأعلنت “مجموعات الشهيد بهاء عليان” مسؤوليتها عن الهجوم في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الجماعة إن “مؤسسيها فلسطينيون ليس لهم روابط خارج فلسطين”. وقالت إنه “سبق لها تنفيذ عمليات في السابق دون أن تذكر تفاصيل وهددت بالمزيد”.

وقالت في بيان إن “الهجوم ليس أول عملياتها وستتبعها مجموعة من العمليات النوعية”.

ولم يسمع عن التنظيم من قبل، ولم يتسن التحقق من مصداقية إعلانها للمسؤولية.

(وكالات)