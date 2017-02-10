مجموعة اليورو: تقدم في محادثات قروض إنقاذ اليونان

رؤية

بروكسل – قال وزير مالية هولندا، رئيس مجموعة اليورو، يورين ديسلبلويم، اليوم الجمعة، إن “المحادثات بين وزير مالية اليونان أفكليديس تساكالوتوس وممثلي الدائنين الدوليين لليونان في بروكسل اليوم كانت “بناءة”.

وأضاف ديسلبلويم، أن “المحادثات شهدت تقدماً كبيراً، بعد الاجتماع الخاص الذي عقد اليوم بين تساكالوتوس وممثلي الدائنين لمناقشة مدى التقدم الذي حققته اليونان بالنسبة لإصلاحات سوق العمل وقطاع الطاقة”.

ورغم عدم التوصل إلى أي اتفاق، أعرب ديسلبلويم عن أمله في استمرار مراجعة جهود الإصلاح خلال الأسابيع المقبلة.

ويأتي الاجتماع في ظل تزايد القلق الدولي من الخلافات بين وزراء منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بشأن الحاجة إلى خفض إضافي لديون اليونان.

وكان صندوق النقد الدولي حذر الثلاثاء الماضي من أنه رغم حاجة اليونان إلى استمرار الإصلاحات “يحتاج شركاؤها الأوروبيون إلى تقديم المزيد من خفض الديون حتى تظل ديون اليونان قابلة للتراجع”، في حين كان وزراء مجموعة اليورو استبعدوا أي خفض جديد لديون اليونان.

وكان الدائنون الدوليون وافقوا في أغسطس2015 على تقديم حزمة قروض إنقاذ ثالثة بقيمة 86 مليار يورو، بعد مفاوضات استمرت حوالي 5 سنوات.

وتعهدت اليونان مقابل هذه القروض بالمزيد من الإصلاحات. وتحتاج الحكومة اليونانية إلى صرف شريحة جديدة من القروض خلال الشهور القليلة المقبلة من جانب آلية الاستقرار الأوروبية للوفاء بالتزاماتها المالية خلال الصيف المقبل، وفقا لـ«د ب أ».