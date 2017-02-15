مجهولون يقتحمون قاعدة إسرائيلية بالنقب ويستولون على جيب عسكري

رؤية

القدس المحتلة – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، بسرقة سيارة مصفحة من إحدى القواعد العسكرية في منطقة النقب.

وقال موقع “والاه” الإسرائيلي إن مجهولين سرقوا سيارة عسكرية من طراز “العاصفة” من داخل قاعدة “عوتسيفيت إيشيل” العسكرية في النقب، مشيرا إلى أن قوات الأمن تقوم بتمشيط المنطقة بحثا عن الجناة.

من جهته قال موقع “0404” المتخصص في الأخبار القصيرة والعاجلة، إن أشخاصا عربا هم من قاموا بسرقة العربة المصفحة، مشيرا إلى تكرار حوادث سرقة السلاح والمعدات العسكرية من داخل قواعد الجيش، بحسب ما نقلته «صدى البلد».