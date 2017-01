محطات في حياة «القلب الشجاع».. رفضه جيمس بوند واليهود منعوه من التمثيل

رؤية

احتفل الممثل والمخرج الأمريكي الشهير ميل جيبسون، بعيد ميلاده الـ61 أمس، وقد تنوعت الأدوار التي قدمها في بدايته بين التليفزيون والسينما، حتى اشتهر مع صدور الفيلم الأسترالي Mad Max عام 1997، الذي فتح له أبواب السينما في هوليوود.

له العديد من التجارب الإنتاجية والإخراجية، من أشهرها فيلم Braveheart إنتاج 1995، والذي نال عنه جائزتي أوسكار، الأولي هي أفضل مخرج والثانية أفضل فيلم بالمشاركة مع ألن لاد جونيور وبروس دايفى. إلى جانب إخراجه للفيلم المثير للجدل The Passion of the Christ، وأخيرًا فيلم Hacksaw Ridge المرشح لثلاث جوائز جولدن جلوب ومتوقع منافسته على أكثر من فئة في جوائز الأوسكار.

ولكن تعد حياته الشخصية والمهنية حافلة بالعديد من المواقف التي جعلته محط أنظار الجميع، وفي السطور التالية نرصد أبرز المحطات التي مر بها ميل جيبسون.

رهبة المسرح

في البداية رغب ميل جيبسون في الالتحاق بالعمل الصحفي، ثم تعلق بدراسة التمثيل والمسرح، وانتقل إلى غرفة مع ثلاث أصدقاء من بينهم الممثل الحائز على جائزة الأوسكار جيفري راش. ولكن عانى ميل جيبسون من رهبة المسرح، حتى أنه في أول دور له لم يستطع الوقوف وأدى الدور وهو جالس، بحسب ما ذكر موقع Pop Corn.

الإدمان

مثل عدد كبير من مشاهير هوليوود، عانى ميل جيبسون لفترات طويلة من حياته بسبب إدمانه للكحوليات، الذي بدأ وهو في عمر الـ13 عامًا. وفي عام 1984 توقف عن القيادة في مقاطعة أونتاريو بعد حادث سيارة، وقرر بعد ذلك بعدة أعوام أن يتوقف فترة عن التمثيل ويلجأ إلى العلاج، تحديدًا عام 1991. ولكن في عام 2006 القى القبض عليه أثناء قيادته سيارة بولاية كاليفورنيا تحت تأثير الكحول.

وخلال حواره مع برنامج Sunday Night تحدث الممثل الأمريكي عن تحول مسار حياته خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ أوضح: ” أصبحت عضوًا في برنامج علاجي يتكون من 12 خطوة، وبإتباع هذا الخطوات اكتسبت النضج والرزانة، ما يحزنني حقًا، هو أن الجميع من حين لآخر، يحاولون تذكيري بما فعلته في الماضي، ولكن في رأي أن الماضي انتهي، والآن أنا شخص ناضج”.

دخول القائمة السوداء في هوليوود

في الحادث الشهير عام 2006، أثناء إلقاء القبض عليه، سب جيبسون الضابط الذي أخرجه من سيارته قائلًا: “هل أنت يهودي، اللعنة على اليهود، هم المسئولون عن جميع الحروب في العالم”، وبالرغم من اعتذاره عن الواقعة إلا أنه لم يتمكن من العودة للتمثيل بسبب ادراج اسمه ين القوائم السوداء في هوليود حتى تمكن من العودة عام 2010 بفيلم Edge of Darkness.

لم يستمر الوضع مستقرًا بالنسبة له لمدة طويلة، ففي نفس العام، اتهمته صديقته السابقة أوكسانا جريجوريفا، بالتعدي عليها بالضرب، إذ صفعها بيده على وجهها، مما تسبب في إصابتها بجروح، ثم سربت تسجيلا صوتيا له يثبت أهانته لها وسبها بأفظع الشتائم. واعترف الممثل بأنه صفعها، ولكن بهدف حماية ابنته الصغيرة، وقال إن صديقته كانت تتصرف بشكل هيستيري وتدفع ابنتهما “لوسيا” بقوة على ذراعها.

أدوار ضائعة.. جيمس بوند وباتمان

بالرغم من تقديمه لعدد كبير من الأدوار المتنوعة التي اشتهر بها، إلا أن ميل جيبسون ضاعت منه فرصتين للقيام بشخصيتين ارتبطا بهما الجمهور وحققت أفلامهما نجاحًا واسعًا. ترشح جيبسون لدور “جيمس يوند” في فيلم The Living Daylights عام 1987 لكن المخرج رفضه لأنه لم يكن بريطانيًا، ثم في عام 1995 ترشح للدور في فيلم GoldenEye لكن هذه المرة هو من رفض نظرًا لانشغاله آنذاك بفيلم Braveheart.

ترشح أيضًا لدور “باتمان” في الفيلم الصادر عن الشخصية عام 1989، لكن الدور ذهب لمايكل كيتون نظرًا لانشغال جيبسون بفيلم Lethal Weapon 2.

حياة غير مستقرة

لا تختلف حياة حيبسون الشخصية عن المهنية كثيرًا، فهي أيضًا حافلة بالمواقف والأولاد. تزوج ميل جيبسون مرة واحدة عام 1980 من روبي مور، وانجب منها 7 أولاد هم: إدوارد، وكريستن، وويليام، ولويس، وميلو وتوماس وبنت واحدة تدعى هانا. ثم انفصلا عام 2006 بعد زواج استمر لمدة 26 عامًا، وتم الطلاق في أبريل 2009. وقيل آنذاك أنه أعلى تسوية طلاق في تاريخ هوليوود، فقد أعطى زوجته 400 مليون دولار.

واعد بعدها عازفة البيانو الروسية أوكسانا جريجوريفا، وأنجب منها ابنته لوسيا في أكتوبر 2009، ولكن نظرًا للخلافات بينهما انفصلا. وينتظر حاليًا الممثل الأمريكي مولوده التاسع من حبيبته لمدة عامين روزاليند روز، والتي يعد هذا أول مولود لها.