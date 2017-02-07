محكمة الاستئناف الأمريكية تؤجل الحكم في قضية ترامب بشأن الهجرة

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واشنطن – قررت محكمة الاستئناف الأمريكية تأجيل الحكم في القضية المتعلقة بحظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخولَ رعايا سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة؛ بزعم منع تسلل العناصر الإرهابية إلى الأراضي الأمريكية.

حيث أكدت المحكمة أنه لا يوجد حكم خاص بتلك القضية الثلاثاء كما كان مقررًا لها.

جدير بالذكر أن ترامب قد أعرب عن مخاوفه في حال تم تأكيد الحكم السابق من إحدى المحاكم الفيدرالية، والذي أفاد بتعليق العمل بقرار ترامب، والسماح لرعايا الدول السبع بدخول الولايات المتحدة، لحين البت في الشكوى التي تعتبر القرار غير دستوري من محكمة الاستئناف، حيث لن يتبقى أمام إدارة ترامب سوى المحكمة العليا لإنهاء الجدال.

وكان ترامب قد شن هجومًا قويًا ضد وسائل الإعلام والقضاة، واعتبرهم مسئولين عن وقوع أى جريمة إرهابية نتيجة رفضهم تطبيق قراراته، بحسب «وكالة الأنباء الفرنسية».