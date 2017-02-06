محكمة التمييز البحرينية تؤيد حكم حل جمعية الوفاق الشيعية

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المنامة – أيدت محكمة التمييز البحرينية، اليوم الإثنين، الحكم القاضي بحل جمعية “الوفاق” المعارضة الشيعية التي يقضي زعيمها علي سلمان حكما بالسجن لمدة 9 سنوات، حسبما أفاد مصدر قضائي بحريني.

وقال المصدر: “رفضت محكمة التمييز البحرينية طلباً لوقف تصفية جمعية الوفاق”، بعد ثبوت إدانتها بالتحريض على العنف.

وكان القضاء البحريني أصدر في يوليو قراراً بحل جمعية “الوفاق”، لإدانتها بالانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف، بما قد يؤدي الى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وفقا لوكالة «الأنباء الفرنسية».

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل جمعية “الوفاق”، في سبتمبر الماضي، كما أيدت محكمة الاستئناف البحرينية في ديسمبر حكماً بالسجن 9 سنوات بحق الأمين العام للجمعية علي سلمان، لإدانته بعدة تهم بينها الترويج لتغيير النظام بالقوة.