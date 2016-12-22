محكمة مصرية تؤجل محاكمة متهمي «مذبحة كرداسة» لـ 26 ديسمبر

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القاهرة – قضت الدائرة (11) إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، بتأجيل جلسة إعادة محاكمة 156 متهماً فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلامياً بـ«مذبحة كرداسة»، وذلك لجلسة 26 ديسمبر الجاري لاستكمال سماع مرافعة الدفاع نقلا عن «وكالة أونا».

كانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهماً إلى محكمة الجنايات لقيامهم في اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، وتقدم 155 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض.