محكمة مصرية تشطب دعوى حسين فهمي بمنع زوجته السعودية من السفر

رؤية

الجيزة – قضت محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر في مصر، اليوم الخميس، بشطب الأمر الوقتي الذي قدمه الفنان حسين فهمي، وطالب فيه بمنع زوجته السعودية، رنا القصيبي، من السفر إلى خارج البلاد وإدراجها على قوائم الممنوعين من السفر، وإلزام مصلحة الجوازات ووثائق السفر والهجرة والجنسية بتقديم بيانات بتحركاتها منذ زواجهما وحتى الآن، وكذلك بعدم السماح لها بالسفر إلا بعد حصولها على إذن كتابي منه.

وقال المحامي يسري سامي السيد، محامي حسين فهمي، اليوم، إنهم قرروا عدم حضور جلسة نظر طلب المنع من السفر وتركه للشطب بعد طلب المليونيرة السعودية تطليقها من “فهمي” طلقة بائنة للخلع وشطب دعاوى نفقة الزوجية وأجر الخادم التي سبق وحركتها ضده أمام ذات المحكمة.

وأكد محامي حسين فهمي ترحيبه بدعوى الخلع التي أقامتها سيدة الأعمال السعودية، رنا القصيبي، بحسب موقع “اليوم السابع”.