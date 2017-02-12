محمد بن راشد: القائد الحقيقي لا يرضى بالفساد ولا يسكت عنه

رؤية

أبوظبي – أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن ر اشد آل مكتوم، أن “المنطقة العربية مهد الحضارة البشرية ولا بد من وجود أمل وتفاؤل لاستئنافها”، مشيراً إلى أهمية وجود الإدارة الناجحة في العالم العربي على مستوى الحكومات والاقتصاد والبشر، لاستئناف الحضارة.

جاء ذلك خلال كلمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجلسة الحوارية التي خصصها في القمة العالمية للحكومات بدورتها الخامسة، اليوم الأحد، لمناقشة إمكانية استئناف المنطقة لحضارتها.

وبحسب «موقع 24» الإخباري، قال الشيخ محمد بن راشد: “لدينا تحديات على مستوى الادارة في العالم العربي، وهذا واضح من الفشل الذي نعانيه في العالم العربي في مجالات مثل الرياضة وغيرها، مشيراً إلى أن الانسان هو الذي يصنع الحضارة والانسان العربي يملك المقومات الحضارية للعودة من جديد”.

وأكد نائب رئيس الدولة أن “الامارات لديها سجل كبير من الإنجاز، وأهم إنجازاتنا تتمثل بالبشر”، لافتاً إلى أن الدولة كان لديها 40 خريجاً فقط عند تأسيسها واليوم الدولة لديها 77 جامعة”.

وقال محمد بن راشد: “محمد بن زايد حقق الكثير من الانجازات في مجال الاستثمار بالعناصر البشرية، والمشروع الإماراتي المقبل يستهدف الوصول للمريخ، بقيادة شباب اماراتيين في العشرينيات من العمر”.

وأكد نائب رئيس الدولة أن تطور الإمارات نابع من الاستثمار الصحيح في الإنسان وصنع القيادات الإماراتية الشابة، لذا يجب التركيز على النمو والعطاء والاجتهاد في خدمة الشعوب لتحقيق التطوير الشامل، على الرغم من المشاكل الواقعة في العالم”.

وقال الشيخ محمد بن راشد: “نحن لا ندعي الكمال ونتعلم كل يوم، ولكن لا يجب أن نفرط بالوقت ولا بد من العمل والإنجاز، وتجربتنا متاحة للجميع”.

وأكد نائب رئيس الدولة خلال جلسة الحوار أن “الرؤية وحدها لا تكفي، فيجب وضع الخطط لإنجاز تلك الرؤية والمقياس الحقيقي هو الفعل”، قائلاً: “صناعة القادة من أهم العناصر لتحقيق النجاح، ولا بد من وجود قيادة تجتهد، ونحن نعمل في الأوقات الحرجة بكل جد”.

وأكد محمد بن راشد أن “تطور الإمارات نابع من الاستثمار الصحيح في الانسان وصنع القيادات الاماراتية الشابة”، لافتاً إلى أن “قياس النجاح لا يقاس بحجم السكان وحداثة تأسيس الدول ولا بالثروات النفطية، لكن بالإرادة والإدارة”.

وفي ما يتعلق بالأعمال الإرهابية الواقعة تحت اسم الإسلام، أوضح محمد بن راشد أنه قبل الاسلام كانت القبائل تتحارب وتغزو بعضها البعض، وبقدوم الإسلام قامت حضارة استفاد منها العالم أجمع، أما الآن لدينا من يقتل الآخر باسم القرآن والدين، ويفجرون انفسهم في العالم العربي وفي أوروبا وأمريكا وإسلامنا منهم بريء فديننا سمح.

وفي ما يتعلق بالمؤامرات الخارجية، قال نائب رئيس الدولة “أؤمن بوجود التآمر لاستهداف الدول، وهذا أمر قائم من آلاف السنين فكل دولة تعمل لمصلحتها”، مؤكداً “استمرار مسيرة الدولة حتى خلال التآمرات”.

وأفاد محمد بن راشد أن “سياسة دولة الإمارات قائمة على وضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، والحكومة الأمريكية السابقة ارتكبت سلسلة أخطاء كغزو العراق وتأييد الثورات”.

وأكد نائب رئيس الدولة أن “مجلس التعاون الخليجي بقيادة الملك سلمان سيكون له دور كبير وتأثير إيجابي واسع على المستوى العربي ككل، فقياس النجاح لا يقاس بحجم السكان وحداثة تأسيس الدول ولا بالثروات النفطية لكن بالإرادة والإدارة، مشيراً إلى أن إنجازات مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأربع المقبلة ستعادل ما تم تحقيقه من إنجازات على مستوى المجلس خلال 40 سنة مضت”.

وقال محمد بن راشد: “اليوم نعيش في “سوق عالمي مشترك” وبدلاً من مجرد الانفتاح العربي البيني والسوق العربية المشتركة يجب أن نتطلع على الانفتاح الدولي، ولا يجب أن نفقد الأمل بتحقيق التقدم والتطور العربي بالرغم من المشاكل والتحديات المحيطة

وأكد نائب رئيس الدولة خلال تعليقه على دور الجامعة العربية، أهمية أن تفتح الجامعات العربية بابها أمام الشباب العربي ومشاريعهم وأفكارهم، واقترح أن “يكون لدى جامعة الدول العربية فرق عمل للشباب ومستعدون في الإمارات لتوفير تدريب مكثف للشباب العربي”.

وبخصوص الفساد في الدول العربية، قال محمد بن راشد: “الفساد معضلة كبيرة تواجه العالم العربي، الرشاوى سبب في تخلف العديد من البلدان والفساد يبدأ من المطار، إلا أن القائد الحقيقي لا يرضى بالفساد ولا يسكت عنه”، مؤكداً أن الإمارات لا تقبل بأي شكل من أشكال الفساد

وأضاف نائب رئيس الدولة: “نحن مسؤولون أمام الله وأمام شعبنا، ولا نرضى بأي تقصير، ولدي متسوقون سريون لمتابعة عمل الدوائر وخدمة المراجعين”.

وفي ما يتعلق بالتعديلات التي حصلت في بلدية دبي، أكد الشيخ محمد بن راشد أن السبب يعود إلى وصول المسؤولين إلى عمر معين وعدم قدرتهم على مواكبة التغيير، وهو ما يحتم على القيادة إجراء التغيير وضخ دماء شابة جديدة في الادارة.

وتعليقاً على الإعلام في الوطن العربي أكد محمد بن راشد أن “بعض الإعلام العربي حرض على الثورات” قائلاً: “لدينا 1300 محطة عربية تكلفتها 30 مليار دولار، وبعضها محطات طائفية لبث الصراع والفتن”.

وأضاف محمد بن راشد: “الإعلام مسؤول عن التحريض والاضطراب، الذي شهدناه في بعض الدول العربية ولا بد من إصلاح الرسالة الإعلامية العربية”.

وبخصوص تجربته في الإدارة الحكومية، قال محمد بن راشد إن “أول ما فكرت به عند تسلم مقاليد الحكم هو التميز وجعل الدوائر والجهات الحكومية تتنافس، فيما بينها لتحقيق التطور، حيث طلبت نشر أسماء اسوأ الدوائر الحكومية من حيث الأداء، وساهم ذلك في إحداث تغيير في أداء تلك المؤسسات”.

وأكد نائب رئيس الدولة، أن البعض شكك في إمكانية تحقيق انجازات وأداء رفيع على مستوى الحكومة الاتحادية، مثلما كان الإنجاز على المستوى المحلي، واليوم الحكومة الاتحادية الإماراتية ضمن أفضل الحكومات من حيث الأداء على المستوى العالمي”.

وفي ما يتعلق بإدارة وقت يومه، أوضح محمد بن راشد أن تنظيم الوقت أمر حيوي، مؤكداً حرصه على تعلم كل يوم شئ جديد، ويجب ترك مساحة خلال اليوم للرياضة والتأمل وغيرها من النشاطات، قائلاً: “معادلة النجاح هي 50% لنجاحك والـ 50% الأخرى هي في فشل منافسيك”.

وقال: “من المؤسف أن نرى أن عدد النساء العربيات العاملات أقل من 17% من القوة العالمية في الوقت الذي نرى فيه نصف الخريجين الجامعيين من الإناث”، مضيفاً “في الإمارات تشغل النساء ثلث الحقائب في الحكومة الاتحادية، وفي السنوات القادمة سنرى 50% من أعضاء مجلس الوزراء الإماراتي من النساء”.