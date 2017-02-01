محمد بن راشد: خطوتنا التالية استراتيجية طويلة الأمد

رؤية

أبوظبي – التقى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع مجموعة من المسؤولين والمؤسسات ورجال الأعمال لمناقشة وضع إطار مستدام للخير في الامارات، خلال الخلوة الوطنية للخير التي عقدت اليوم الأربعاء.

وبحسب «موقع 24» الإخباري، قال نائب رئيس الدولة عبر حسابه الرسمي على تويتر، استقبلنا آلاف الأفكار والمشاركات على وسم “خلوة الخير”، مشاركة الناس وحبهم الخير هو حافز ومحرك للجميع لإحداث فرق في مجتمعهم.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد: “نسعى لوضع منظومة متكاملة للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، الجميع يريد أن يشارك في مسيرة التنمية، ودورنا تمكين الجميع لخدمة الجميع”.

وتابع نائب رئيس الدولة: “هناك الآلاف من الشباب والشابات الذين يريدون التطوع، لكنهم يحتاجون إلى أنظمة تحفزهم وتوثق أعمالهم وتكافئهم”.

وأعرب الشيخ محمد بن راشد عن شكره لكل من ساهم في الخلوة الوطنية للخير، قائلاً: “خطوتنا التالية استراتيجية طويلة الأمد لمأسسة الخير، ولن يقف الخير بوجود رجال يحبون الخير لمجتمعهم”.

وكان نائب رئيس الدولة تفقد اليوم الأربعاء، جلسات النقاشات المتنوعة التابعة للخلوة الوطنية للخير.