محمد بن راشد: من لا يفكر بالطاقة لا يفكر بالمستقبل

رؤيـة

دبي – قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات أعلنت خطتها للطاقة خلال الثلاثة عقود المقبلة والتي توازن بين احتياجاتها الاقتصادية، وأهدافها البيئية.

وأضاف في سلسلة تغريدات له على حسابه الرسمي في “تويتر”: “خطتنا للطاقة تستهدف مزيجا من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة، وسنستثمر 600 مليار درهم حتى ٢٠٥٠ لضمان استدامة نمونا الاقتصادي”.

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن دول الخليج تتشابه في تركيبها الاقتصادي، وقال: “نتمنى أن يكون لدينا استراتيجية موحدة للطاقة خليجيا، لضمان تنمية مستدامة لشعوبنا وقوة عالمية لاقتصاداتنا”.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “من لا يفكر بالطاقة لا يفكر بالمستقبل، والحكومة حققت إنجازا بصياغة أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة”.

وتابع “استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تسهدف رفع كفاءة الاستهلاك 40% ، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% وتحقيق وفر يعادل ٧٠٠ مليار درهم حتى ٢٠٥٠”، كما أن “معادلة الطاقة المستهدفة في 2050: 44% للطاقة النظيفة، و 38% للغاز، 12٪ للفحم الأخضر و 6% طاقة نووية”.