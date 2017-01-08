محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء في دار الاتحاد بدبي

رؤية

أبوظبي – ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم أول اجتماع لمجلس الوزراء في العام الجديد بدار الاتحاد بدبي، حيث قال «دار الاتحاد دار خير بدأت فيها مسيرة الخير ونبدأ منها عام الخير».

وأضاف «نبشر شعبنا بعام خير وبركة .. وخير الوطن والمواطن هو العنوان في 2017».

وقال حاكم دبي «مؤسس الدولة أحدث فرقا دائماً في حياتنا.. واليوم نحن على دربه ماضون»، مشيرا الى ان «اتحاد إماراتنا صار حقيقةً راسخةً نباهي بها العالم.. وهو مدعاة لعزنا وفخرنا.. نحمله في قلبنا وعقلنا ونغرسه في قلوب وعقول الأجيال الجديدة لتظل رايتنا مرفوعة على الدوام بإذن الله».

وأكد الشيخ محمد بن راشد «الإمارات ماضية بعزيمة وثبات في تدعيم مستقبل دولتها وخدمة أبنائها والارتقاء بالعمل الحكومي في كل قطاعاته»، وقال “إننا نستلهم من نهج الآباء المؤسسين رؤيتنا ونسعى إلى تحقيق طموحاتنا التي لا حدود لها، وذلك في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة».

وأعرب عن اعتزازه الكبير بمتحف الاتحاد الذي تم تدشينه مؤخرا كصرح وطني يشكل إضافة تاريخية وحضارية تسهم في توثيق مسيرة الاتحاد وتحتفي به ، قائلا «في هذا المكان، وجهنا قبل 4 سنوات ببناء صرح لتخليد ذكرى الاتحاد ورجال الاتحاد .. واليوم لدينا مرجع تاريخي موثوق».