محمد بن راشد يحل مجلس إدارة النادي الأهلي

رؤية

أبو ظبي – أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً أعفى بموجبه رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي من عضوية النادي والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه، ويحل مجلس إدارة النادي اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

وقرر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتنظيم شؤون النادي وشركة الأهلي لكرة القدم، وكافة الأصول والاستثمارات التابعة لهما، برئاسة خليفة سعيد سليمان، وعضوية كل من خالد علي بن زايد الفلاسي وعلي عتيق بن لاحج وعبد الكريم الحاج وأحمد محمد الكمالي وعيسى محمد سبت.

وسيتولى رئيس اللجنة تحديد مهام وصلاحيات الأعضاء، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً وضمه لعضوية اللجنة متى دعت الحاجة لذلك، وحدد القرار مدة عمل اللجنة بستة أشهر قابلة للتمديد، وفقا لـ«الأنباء الإماراتية».

وتضمّن القرار الصادر اختصاصات اللجنة، إذ ستعمل وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة لدى مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح المعمول بها في النادي والشركة التابعة له، وذلك بالتنسيق مع مجلس الإدارة، ويكون لها كافة الصلاحيات التي تمكنها من تنظيم وتسيير شؤون النادي والشركة والأصول والاستثمارات التابعة لهما وكافة الشركات التابعة أو الخاضعة لإشرافهما.