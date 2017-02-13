محمد بن راشد يستقبل أمين عام الأمم المتحدة

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استقبل نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في فندق النسيم بمدينة جميرا، اليوم الإثنين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والوفد الأممي المرافق.

وبحث الشيخ محمد بن راشد وغوتيريس عدداً من قضايا السلام والإرهاب والنزاعات المسلحة التي تشهدها بعض المناطق حول العالم، حسبما ذكرت «وكالة الانباء الإماراتية».

وجرى استعراض شامل لما يجري من أعمال عنف واقتتال في سوريا واليمن وليبيا والعراق والجهود الدولية الساعية لإنهاء هذه الأعمال المسلحة، وتأمين الحياة الكريمة للمدنيين خاصة النساء والأطفال.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دور الأمم المتحدة بإحلال السلام في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية وتعاون جميع الدول في هذا المضمار، معرباً عن أسف دولة الامارات قيادة وحكومة وشعباً لما يجري من حروب يذهب ضحايا أبرياء.

وأشاد أمين عام الأمم المتحدة بدور دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والخيرية للشعوب الفقيرة والمتضررة جراء الحروب والنزاعات، وأهمية المساعدات في التخفيف من معاناة النساء والأطفال والمرضى والمشردين في مناطق الصراع.

وأعرب غوتيريس عن سعادته بالمشاركة في أعمال القمة العالمية للحكومات، واعتبرها فرصة ملائمة له كي يتعرف عن قرب إلى الافكار والإبداعات التي تطرح للنقاش والحوار على منصة القمة، مشيراً إلى اهتمام دولة الإمارات خاصة على المستوى الحكومي، بالشباب والمرأة وما يبدعونه من أفكار خلاقة تسهم في تطوير الأداء الحكومي وقطاعات أخرى كالتعليم والمعلوماتية والصحة وما إلى ذلك.