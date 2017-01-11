محمد بن راشد ينعي شهداء الخير في أفغانستان

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أبوظبي – نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صباح اليوم الأربعاء، شهداء العمل الإنساني الإماراتي في أفغانستان.

وكتب محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي، على موقع التدوين المصغر «تويتر»: “ننعى اليوم بكل فخر شهداء العمل الانساني الإماراتي في جمهورية أفغانستان، خمسة شهداء ختموا حياتهم وهم يسعون لخدمة الضعفاء والأطفال والمحتاجين”.

وتابع بن راشد: “لا يوجد أي مبرر انساني أو أخلاقي أو ديني لتفجير وقتل من يسعى لمساعدة الناس .. رحم الله شهداءنا وتقبلهم عنده في الصالحين”، مضيفًا: “ شعب الامارات فخور بأبنائه العاملين في المجال الإنساني ويرفع رأسه اليوم لتقديمه شهداء في سبيل الانسانية ..الانسانية التي لا يعرفها الارهابيون”.

يذكر أنه وقع انفجار إرهابي، على دار للضيافة في مدينة قندهار بشرق البلاد، أمس الثلاثاء، وذلك خلال زيارة سفير الإمارات، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا، ومثلهم مصابين، وبين المصابين والي قندهار وسفير الامارات جمعة محمد الكعبي.

ننعى اليوم بكل فخر شهداء العمل الانساني الإماراتي في جمهورية أفغانستان، خمسة شهداء ختموا حياتهم وهم يسعون لخدمة الضعفاء والأطفال والمحتاجين pic.twitter.com/P5Nserg3eD — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 11, 2017

لا يوجد أي مبرر انساني أو أخلاقي أو ديني لتفجير وقتل من يسعى لمساعدة الناس .. رحم الله شهداءنا وتقبلهم عنده في الصالحين — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 11, 2017

شعب الامارات فخور بأبنائه العاملين في المجال الإنساني ويرفع رأسه اليوم لتقديمه شهداء في سبيل الانسانية ..الانسانية التي لا يعرفها الارهابيون pic.twitter.com/2nVQf7VGA5 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 11, 2017