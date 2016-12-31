محمد بن راشد يهنىء الشعوب العربية بالعام الجديد

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أبو ظبي- كتب محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تهنئة بالعام الجديد للشعوب العربية، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقال بن راشد: “الإخوة والأخوات، مع انتهاء عام ٢٠١٦ بانجازاته وتحدياته وبنجاحاته ومشاريعه وتطوراته، نقول شكرا لكل من جعله عاما مختلفا ومتميزا ونابضا بالحياة، تمنياتي للجميع بعام جديد، عام خير وعطاء وتطور ونماء بإذن الله، على دولتنا وعلى مجتمعنا وأسرنا وأبنائنا، ‏ولجميع الشعوب والدول الصديقة نقول كل عام وأنتم بخير وبركة ونماء، نتطلع لعالم أفضل ومستقبل أجمل للجميع فى ٢٠١٧”.

وفى نفس السياق هنأت الملكة رانيا العبد الله، قرينة العاهل الأردنى، الشعب الأردنى والعربى بالعام الجديد، وكتب عبر حسابها على تويتر: “كل عام وأنتم بخير وسلام”.