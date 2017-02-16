محمد بن زايد: الإرهاب لن ينال من نهج الإمارات الإنساني

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أبوظبي – نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، سفير الإمارات لدى جمهورية أفغانستان، الشهيد جمعة محمد عبدالله الكعبي، صباح اليوم الخميس.

وقال محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر «تويتر»: “الامارات فقدت ابنا مخلصا من أبنائها الأوفياء، رحم الله جمعة الكعبي وشهداء الوطن”، وتابع: “جسد شهيد الإنسانية الكعبي ورفاقه برحيلهم أسمى صور البذل والإخلاص وستبقى تضحياتهم وأعمالهم الجليلة شاهداً على حجم العطاء ومصدر فخر لنا“.

وأكد ولي عهد أبو ظبي، على أن : “يد الغدر والإرهاب لن تنال من نهج وواجب الإمارات الإنساني تجاه نشر الخير والسلام

محمد بن زايد عقب وصول جثمان سفير الانسانية لارض الوطن: الامارات فقدت ابنا مخلصا من ابنائها الاوفياء، رحم الله جمعة الكعبي وشهداء الوطن — أخبار محمد بن زايد (@MBZNews) February 16, 2017

جسد شهيد الإنسانية الكعبي ورفاقه برحيلهم أسمى صور البذل والإخلاص وستبقى تضحياتهم وأعمالهم الجليلة شاهداً على حجم العطاء ومصدر فخر لنا — أخبار محمد بن زايد (@MBZNews) February 16, 2017

يد الغدر والارهاب لن تنال من نهجنا وواجبنا الإنساني تجاه نشر الخير والسلام — أخبار محمد بن زايد (@MBZNews) February 16, 2017