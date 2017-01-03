محمد بن زايد: «بنك الإمارات للطعام» أول الغيث في عام الخير

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أبوظبي – قال ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في سلسلة تغريدات على تويتر، مساء الثلاثاء، إن “دولة الإمارات محظوظة بوجود قيادات على رأسها الشيخ خليفة، والشيخ محمد بن راشد، صنّاع الأمل والتفاؤل وشركاء الاستقرار والتنمية والمستقبل”.

وبحسب «وكالة الأنباء الإماراتية»، أضاف ولي عهد أبوظبي تعليقاً على إطلاق نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة بنك الإمارات للطعام «تطل بشائر الخير في عام الخير، وأول الغيث مبادرة أخي محمد بن راشد في إطلاق بنك الإمارات للطعام.. أيادي عطاء إضافية تمتد للإنسانية».

وتابع الشيخ محمد بن زايد «أخي الشيخ محمد بن راشد من رجال الاتحاد ومسيرته المباركة، عمل مع الوالد طيب الله ثراه، وأخي الشيخ خليفة حفظه الله يفخر ويعتز به الوطن».

وقال «عمل أخي محمد بن راشد بنشاط وهمة وطموح لإعلاء اسم وشأن الإمارات وجهوده عبر السنوات نسجت قصة نجاح الإمارات في ظل قيادة الشيخ خليفة».

ويذكر أن مبادرة بنك الإمارات للطعام أطلقها، الثلاثاء، الشيخ محمد بن راشد بالتزامن مع الذكرى 11 لتوليه حكم إمارة دبي.