محمد بن زايد: فقدنا أبطالًا والإرهاب لن يوقف الخير

رؤية – مها عطاف

أبوظبي – أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن الإرهاب لم يوقفهم عن ممارسة الخير، والوقوف في وجه قوى الشر والظلام.

وكتب محمد بن زايد، عبر حسابه الرسمي، على موقع التدوين المصغر «تويتر»، اليوم الأربعاء،: “لن تثنينا الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمارسها قوى الشر والظلام في السير بطريق الخير والحق والعطاء“، وأضاف: “ولن ترهبنا أعمالهم الإجرامية في الحفاظ على مبادئنا الإنسانية والخيرية ومد يد العون والمساعدة للدول والشعوب“

ونعى شهداء الخير الذين فقدوا حياتهم في التفجير الإرهابي كاتبًا: “ فقدنا اليوم أبطالا كانوا يؤدون دورهم الإنساني والخيري هم فخر الوطن وعزته، نسأل الله العلي القدير ان يسكنهم فسيح جناته“.

محمد بن زايد: لن تثنينا الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمارسها قوى الشر والظلام في السير بطريق الخير والحق والعطاء — أخبار محمد بن زايد (@MBZNews) January 11, 2017

ولن ترهبنا أعمالهم الإجرامية في الحفاظ على مبادئنا الإنسانية والخيرية ومد يد العون والمساعدة للدول والشعوب — أخبار محمد بن زايد (@MBZNews) January 11, 2017

فقدنا اليوم أبطالا كانوا يؤدون دورهم الإنساني والخيري هم فخر الوطن وعزته، نسأل الله العلي القدير ان يسكنهم فسيح جناته — أخبار محمد بن زايد (@MBZNews) January 11, 2017