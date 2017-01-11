محمد بن زايد: فقدنا أبطالًا والإرهاب لن يوقف الخير

محمد بن زايد
محمد بن زايد

رؤية – مها عطاف

أبوظبي – أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن الإرهاب لم يوقفهم عن ممارسة الخير، والوقوف في وجه قوى الشر والظلام.

وكتب محمد بن زايد، عبر حسابه الرسمي، على موقع التدوين المصغر «تويتر»، اليوم الأربعاء،: “لن تثنينا الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمارسها قوى الشر والظلام في السير بطريق الخير والحق والعطاء“، وأضاف: “ولن ترهبنا أعمالهم الإجرامية في الحفاظ على مبادئنا الإنسانية والخيرية ومد يد العون والمساعدة للدول والشعوب

ونعى شهداء الخير الذين فقدوا حياتهم في التفجير الإرهابي كاتبًا: “ فقدنا اليوم أبطالا كانوا يؤدون دورهم الإنساني والخيري هم فخر الوطن وعزته، نسأل الله العلي القدير ان يسكنهم فسيح جناته“.

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