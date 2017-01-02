محمد بن زايد يبحث مع رئيس أريتريا التعاون الثنائي

رؤية

أبوظبي – استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الإثنين، بقصر البحر الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب ولي عهد أبوظبي بالرئيس الأريتري وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ودولة اريتريا وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، بحسب «وكالة الأنباء الإماراتية».

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وأهمية العمل على تطويرها وتنميتها في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية في إطار حرص قيادتي البلدين على الدفع بالعلاقات الى مزيد من التقدم والتطور في المجالات كافة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.