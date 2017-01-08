محمد بن زايد يدعم مؤسسة محمد الخامس بـ 10 ملايين دولار

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أبوظبي – قدّم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دعما ماليا لمؤسسة محمد الخامس للتضامن قدره 10 ملايين دولار.

وأصدرت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، التي يرأس مجلس إدارتها الملك محمد السادس، ملك المغرب، بياناً قالت فيه إنها تلقّت بكل اعتزاز دعماً ماليا كريما مقداره 10 ملايين دولار، بما يعادل 100 مليون و350 ألف درهم مغربي، دعماً للمشاريع الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة.

وأضافت أن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة يقدمون خالص شكرهم لولي عهد أبوظبي على هذه اللفتة الكريمة، بحسب «وكالة الأنباء الإماراتية»،

وتأتي المبادرة في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين قيادةً وشعباً، وتعاونهما في مختلف المجالات، وخاصة الأعمال الإنسانية.