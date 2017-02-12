محمد بن زايد يستقبل رئيس أفغانستان

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أبوظبي – استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأحد في قصر الشاطئ الرئيس محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية الذي يزور البلاد حاليا.

ورحب ولي عهد أبوظبي في بداية اللقاء بالرئيس الأفغاني وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة، بحسب «وكالة الأنباء الإماراتية».

واستعرض اللقاء التعاون بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية والتنموية وعمليات دعم الإعمار والتنمية في أفغانستان.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مواصلة دولة الامارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مساعدة الشعب الافغاني الصديق في المجالات الانسانية والتنموية كافة التي تخدم وتساعد في تحسين الحياة الاجتماعية والتعليمية والصحية في المجتمع الافغاني، وتمنى لأفغانستان وشعبها كل خير ونماء وأن يعمها الأمن والاستقرار.

من جانبه أكد الرئيس الأفغاني أن الجهود التي بذلتها دولة الامارات خلال الفترة السابقة جبارة وكبيرة ساهمت في استقرار العديد من الأسر الافغانية بفضل برامج الدعم والمبادرات الانسانية والتنموية التي نفذتها الامارات في العديد من المناطق الافغانية وأعرب عن شكره وتقديره لتلك الجهود.

وجرى خلال اللقاء أيضا تناول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق لفخامة الرئيس الافغاني.