«محمد بن سلمان»: يمكن هزيمة داعش بدول قوية مثل مصر

رؤية

الرياض – اعتبر ولى ولى العهد السعودى، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، أن إيران هى السبب الرئيسى لـ3 أزمات فى المنطقة، وهى الأيديولوجيات بلا حدود، واضطرابات المنطقة، والإرهاب، واعتبر أن الفكر الراديكالى المتطرف خرج من رحم الثورة الإيرانية عام 1979، ورأى ولى ولى العهد أنه على الرغم من تغلغل نفوذ «داعش» فى العراق وسوريا، فإنه يمكن احتواء التنظيم الإرهابى فى الشام وهزيمته بشكل كامل فى ظل وجود دول أقوى مثل مصر ، والأردن، وتركيا، والسعودية.

وأضاف محمد بن سلمان فى حوار أجرته معه مجلة «فورين أفييرز» الأمريكية، أن «داعش» قد ينشط فى أفريقيا، وينفذ أعماله الإرهابية بسهولة ويحدث أضرارا جسيمة، ولهذا التزمت السعودية بتقديم المساعدات اللازمة للتصدى للخطر المتنامى للتطرف العنيف فى أفريقيا، من خلال المشاركة فى المساعدات الدولية، والمنظمات الدولية.