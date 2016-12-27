محمد هنيدي يعود إلى الكارتون رمضان القادم

رؤية

القاهرة – تعاقد النجم محمد هنيدي على تقديم مسلسل رسومات متحركة “كارتون” جديد بعنوان “فولاني” للعرض في شهر رمضان المقبل، من إخراج هشام محمد، ويشارك في بطولته هنا الزاهد وأحمد فتحي وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

ويحرص هنيدي على تقديم هذه النوعية من الأعمال خلال السنوات الأخيرة، حيث ظهر في رمضان الماضى بمسلسل “سيد أنرويد” الذي ينتمى لأعمال الرسومات المتحركة، كما قدم 4 أجزاء كاملة من مسلسله الكرتوني الشهير “سوبر هنيدي”، كان آخرها عام 2015، كما قدم أيضاً مسلسلا بعنوان “أمير ورحلة الأساطير” عام 2013.

يذكر أن هنيدى يعمل حالياً على تصوير فيلمه الجديد “عنترة ابن ابن ابن ابن شداد” تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد المهدي، وذلك بعد تأجيل مسلسله “أبيه فتحي” الذي يكتبه يوسف معاطي ويخرجه شادي الرملي، لشهر رمضان 2018 حيث فضل تصوير الفيلم أولاً.