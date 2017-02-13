رؤية

عمان- ينطوي كتاب “نظم كأنّه نثر.. محمود درويش والشعر العربي الحديث”، للبرفيسور سليمان جبران، على ثلاث قضايا هي: التعريف بدرويش وهواجسه الشعريّة المستمرّة، التي كانت تملي عليه الانتقال من طور إبداعيّ إلى آخر، والعمل الهادئ على صوغ “شبه نظريّة للإيقاع وتطوّره في الشعر العربي”، ما يفصح عن طموح في “إنشاء نظريّة للإيقاع”، تحتضن الشعر العربي كلّه، والقضيّة الثالثة، وهي امتداد للقضيّتين السابقتين، ماثلة في: حيّز النثر في مشروع محمود الشعري، الذي لازم الشاعر طيلة حياته، واحتجب وراء صيغ فنية مختلفة.

ويشير د. فيصل درّاج في مقدمة الكتاب الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت، إلى أن جبران توقّف أمام “شخصيّة درويش الشعريّة”، محدّثا عن الشاعر في فترة صباه، حيث بدأ بكتابة الشعر وهو طالب في المدرسة الثانويّة، وعن موهبة شعريّة، أقرب إلى السليقة، دعاها درويش “السليقة المهذّبة، أو الموهبة التي يصقلها العمل”، كما قال في فترة لاحقة، مبينا أن درويش استمرّ في صقل هذه الموهبة مدّة نصف قرن من الزمن، كما أن ارتباطه بقضيّة وطنيّة، يكافح شعب بأسره من أجلها، خلقت له “شهرة الشاعر”، فغدا أسطورة، أو ما هو قريب منها، مرجعا قسط كبير من شهرة الشاعر، تعود إلى “فلسطينيّته”، التي أسبغت عليه صفة “شاعر فلسطين”، أو “شاعر المقاومة”، فإنّ درويش الذي أخلص “لسليقته المهذّبة”، لم يكنْ يرحّب كثيراً بصفة تستعير أهمّيته من خارج شعره، ذلك أنّه هجس، بأن يكون :”الشاعر”، بلا حذف ولا إضافة، وهو ما أضاءه جبران في هذا الكتاب.

والكتاب الذي يتضمن العناوين التالية “شبه نظرية للإيقاع وتطوره في الشعر العربي، نظم كأنه نثر، التباس الحوار بين محمود درويش وقصيدة النثر، تحولات الأب في شعر درويش، ريتا الواقع والقناع، مرثية لمحمود؟، السهل المعقد: نظرة سريعة في إيقاع القصيدة الدرويشية، عودة أخيرة إلى “الأخطاء” في مجموعة درويش الاخيرة: “لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي”، أثر الفراشة، تعقيب على تعقيب المقابلة الصحفية ليست منبرا علميا”، هو مجموعة دراسات وأبحاث قام بها المؤلف وتتضمن.

ونوه دراج إلى أن المؤلف انطلاق في كتابة من فكرة “الشاعر الذي يسير وراء مثاله”، حيث كتب عن تحوّلات القصيدة في شعر درويش، محاورا العلاقة بين “شعبيّة الشاعر”، التي قد تغوي بالرضا والقناعة، “ديناميّة الإبداع”، التي تصدر عما تطلّع إليه الشاعر، لا عمّا يريده الجمهور. وإذا كان في هذه “التحوّلات” مكان “للأب”، الذي أوغل الشاعر في محبّته فترة و”لأمّة”، في فترة أخرى، فإنّ فيها مكانا لحقبة “الشاعر الرومانسي”، ذلك الشاعر الذي لازم محمود في قصائد الصبا والشباب، حيث يرى الشاعر ما لا يراه غيره، “دليل لا يكذّب أهله”، ووجود مضيء أقرب إلى النبوّة، إلى أن أعلن درويش، بوضوح كامل، أن الشاعر في حياته اليوميّة إنسان كبقيّة البشر، فقيمة الشعر لا تتأتّى من اختلاف الشاعر عن غيره، بل ممّا يضيفه إلى النسق الشعري في زمنه، وفي أزمنة سابقة.

ولفت دراج إلى أن جبران جمع مادّة دراسيّة واسعة عن درويش انطلاقاَ من حياته وأشعاره، ومن مقابلات صحفيّة متعدّدة معه، كما لو كان يسعى إلى “شبه نظرية في إبداع درويش”، تعطفه على الشعر العربي الحديث، وعلى مساره الخاصّ الأقرب إلى الملحمة، متّكئا على معرفة واسعة بالشعر العربي، مبينا أن المؤلف رصد تطوّر الإيقاع الشعري، بدءاً من النثر المرسل إلى النثر المسجّع، وصولاً إلى البحور الفنّية، كما أقرّها الخليل بن أحمد، كاشفاً عن معنى كلّ بحر ومزاياه.