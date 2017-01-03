مدرب أرسنال: جدول مباريات «البريميرليج» غير عادل

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لندن – وجه مدرب أرسنال، آرسين فينجر، انتقادات حادة للجدول المزدحم للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في فترة عيد الميلاد، ووصفه بأنه أكثر جدول “غير عادل” على مدار 20 عاما في مشواره مع الكرة الإنجليزية.

ويلعب فريق فينجر في ضيافة بورنموث، اليوم الثلاثاء، وبعد يومين فقط من استضافة كريستال بالاس في الدوري، بينما لن يلعب تشلسي متصدر الدوري، الأربعاء، بعد تفوقه 4-2 على ستوك سيتي، السبت الماضي.

ووفقًا لـ «سكاي نيوز» قال فينجر، الذي تولى تدريب أرسنال في 1996: «في 20 عاما هذا أكثر جدول غير عادل في فترة عيد الميلاد.. التباين في فترات الراحة لا يصدق حقا.. عند مقارنة الأمر بباقي الفرق فإن الأمر لا يصدق».

ومن المنتظر أن يجري فينجر بعض التغييرات في التشكيلة مع توقعات بدخول آرون رامسي وفرانسيس كوكيلين وشكودران مصطفي للتشكيلة الأساسية أمام بورنموث صاحب المركز التاسع.

ويحتل أرسنال المركز الرابع وسيكون بوسعه تقليص الفارق مع القمة إلى 6 نقاط إذا حقق الانتصار على بورنموث.