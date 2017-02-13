مدرب «المدفعجية» يفسر أزمة «أوزيل»

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لندن – قال أرسين فينجر -مدرب أرسنال الإنجليزي- إن لاعبه مسعود أوزيل يعاني من أزمة ثقة، وحثه على التركيز أكثر أمام المرمى لعلاج هذه المشكلة.

ووفقًا لـ«سكاي نيوز» تعرض أوزيل لانتقادات بعد أداء مخيب في هزيمتين أمام واتفورد وتشيلسي، ولم يفعل شيئا يذكر لتغيير هذه الصورة، بعدما أهدر جملة من الفرص السانحة في انتصار أرسنال على هال سيتي 2-صفر في الدوري الممتاز، السبت.

وأبلغ فينجر وسائل إعلام بريطانية «حان الوقت لأن يعود أوزيل لهز الشباك. إذا حدث ذلك فانه سيستعيد ثقته بنفسه لأنه يهدر الفرص حاليا. يصنع فرصًا ويهدرها وهو أمر لا يخدمه كثيرًا».

وغاب لاعب وسط منتخب ألمانيا البالغ من العمر 28 عامًا، الذي انقسمت جماهير أرسنال حوله منذ انتقاله من ريال مدريد في 2013 عن مستواه، في الأسابيع الأخيرة ولم يهز الشباك في آخر ثماني مباريات لعبها.

وأضاف فينجر: «شعرت أنه يعاني نقصا في الثقة أمام هال سيتي.. أضاع فرصا لم يكن يهدرها بهذا الشكل في السابق».

ويحل أرسنال ضيفًا على بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.