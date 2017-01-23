مدير جهاز الاتصالات الاستخباراتي البريطاني يستقيل لأسباب شخصية

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لندن – أعلن مركز الاتصالات الحكومي البريطاني التابع لجهاز الاستخبارات، اليوم الإثنين، أن مديره العام روبرت هانيجان قرر الاستقالة من منصبه لأسباب شخصية.

وقال المركز في بيان مقتضب نقلته وسائل الاعلام المحلية ان هانيجان الذي عين في منصبه عام 2014 قدم استقالته في رسالة وجهها الى وزير الخارجية بوريس جونسون الذي يشرف على عمل جهاز الاستخبارات بالاشتراك مع وزارة الداخلية.

واوضح البيان ان المدير الحالي سيظل في منصبه حتى تعلن الحكومة عن تعيين مدير جديد بعد موافقة رئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون.

يذكر ان مركز الاتصالات الحكومي يعد الواجهة الالكترونية لجهاز الاستخبارات البريطاني الذي يشمل ايضا الاستخبارات الداخلية (ام اي 5) والاستخبارات الخارجية (ام اي 6).

(وكالات)